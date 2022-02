GRÉGOIRE, Serge



À Saint-Hubert, le 18 février 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Serge Grégoire, époux de Mme Manon Désy.Il était le fils de feu M. Jean-Claude "Bosco" Grégoire et de feu Mme Mary Whittaker.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Claude, père de Loïc et son fils Jocelyn (Audrey), père de Samuel, ses soeurs feu Suzanne (feu Pierre) et Carole (Robert) ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac