La Floride, paradis républicain

Destination prisée de nombreux Québécois, pour prendre une petite pause de l’hiver ou encore pour un séjour prolongé, la Floride accueille également sur ses plages de nombreux touristes américains.

Au plan politique, cet État est souvent considéré comme un État pivot, ces fameux swing states, qui peuvent faire la différence lors des élections présidentielles. Troisième État le plus populeux du pays en 2022, sa représentation politique au congrès est également très influente.

Si démocrates et républicains y déploient des trésors d’ingéniosité pour gagner les faveurs de l’électorat, la Floride est devenue un terrain plus fertile pour les républicains. Ces derniers sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à y séjourner et ce n’est souvent pas uniquement pour profiter de la mer et des plages.

Parmi les nombreux attraits du Sunshine State, deux ressortent clairement depuis deux ans : la gestion de la pandémie et la possibilité d’y recueillir d’importantes sommes d’argent. Aujourd’hui et demain, Donald Trump, puis le CPAC (Conservative Political Action Conference, accueilleront des politiciens et des bailleurs de fonds conservateurs.

Selon le site NPR, la présence régulière du 45e président à Mar-A-Lago en fait la nouvelle destination privilégiée pour obtenir en même temps du financement et un appui politique significatif. Pour la seule année 2021, le Washington Post dénombrait pas moins de trente rassemblements importants au domaine de Donald Trump.

Si l’accolade de Trump et les dollars qui l’accompagnent constituent de bons motifs de choisir la Floride comme destination, la gestion de la pandémie par le gouverneur Ron DeSantis, à la fois nouvelle coqueluche du parti et rival de Trump, séduit de nombreux voyageurs.

Les habitants de la Floride peuvent bien sûr avoir accès au vaccin (65,8% de la population y a reçu deux doses), mais le gouverneur républicain s’est fait remarquer par son opposition farouche aux mesures barrières comme le masque ou la distanciation, mais aussi par sa résistance constante au message de l’administration Biden. Aucune intention ici d’imposer la vaccination à qui que ce soit.

On perçoit donc la Floride comme une destination soleil, un endroit où une carrière politique peut prendre son envol, mais en plus comme un refuge où vous ne risquez pas d’être embêté au moment de choisir un restaurant, un hôtel ou un endroit pour faire vos emplettes.

L’approche du gouverneur De Santis face à la menace de la pandémie a été bien souvent critiquée et l’État figure parmi les vingt États dont le taux de mortalité par tranche de 100 000 habitants est le plus élevé. L’État est aussi un des douze États américains où on dénombre le plus de cas de COVID.

Depuis le début de la pandémie, le gouverneur de l’État affirme qu’il prend ses décisions en écartant la peur et en évitant de la propager. Les coûts économique et psychologique seraient trop importants. On vient d’ailleurs de lui dénicher un directeur de la santé publique qui, contrairement à son prédécesseur, adhère à sa vision, le Dr Joseph A. Ladapo.

Le Dr Lapado insiste sur lui aussi sur la nécessité d’apprendre à vivre avec la COVID et d’éviter la panique. Si ce message est doux aux oreilles de Rick DeSantis, de nombreux experts ont cependant émis de sérieuses réserves sur les propos et les méthodes du Dr Lapado.

Il est plutôt rare qu’un médecin rejette presque toutes les méthodes pour éviter la propagation. Lapado s’est ouvertement opposé depuis un bon moment au port du masque par les enfants, au confinement et il a même eu de bons mots pour l’ivermectine et l’hydroxychloroquine.

Que vous partagiez ou pas la stratégie privilégiée par les dirigeants de l’État, un fait demeure : la Floride attire et charme. Ce charme semble être particulièrement irrésistible pour les politiciens républicains qui joignent ainsi l’utile à l’agréable.