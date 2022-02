La présence de Kei Kamara n’est pas confirmée

Kei Kamara ne semble pas avoir mis beaucoup de temps à prendre ses aises avec le CF Montréal. Wilfried Nancy a toutefois été prudent, se gardant de révéler s’il l’utiliserait ce soir.

Il n’a pas voulu se prononcer lors de son point de presse de lundi, mentionnant seulement que Kamara n’avait eu que deux entraînements avec ses coéquipiers. La météo fait en sorte qu’il en a eu un de plus mardi.

L’entraîneur-chef entend prendre son temps pour apprendre à connaître son nouveau joueur.

« Je le connais en tant que joueur, mais pas en tant que personne. Les premières discussions avec lui sont positives. »

Profil connu

Joaquin Torres semblait emballé par l’arrivée de l’attaquant de 37 ans, jugeant que sa présence « serait très importante ».

« Je crois que je peux en apprendre énormément à ses côtés. C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience et je compte bien en tirer profit. »

Nancy sait ce que Kamara peut offrir, pour autant qu’il s’imbrique bien dans le style de jeu de l’équipe.

« Kei a un profil qu’on connaît bien. C’est à lui de s’ajuster à la façon dont nous voulons jouer. S’il nous marque des buts et s’il aide les jeunes, alors tant mieux. »

Des retours

Bjørn Johnsen a fait un retour officiel à l’entraînement en début de semaine.

Le grand attaquant aura donc mis plus d’un mois et demi à combattre les effets de la COVID-19 et aura besoin de temps pour revenir au jeu.

C’est la même chose dans le cas de Mason Toye qui a passé une partie de la séance d’hier matin à courir autour du terrain avec un thérapeute.

Le défenseur Alistair Johnston est libéré du protocole de la COVID-19 et pourrait normalement jouer ce soir alors que Samuel Piette et Ahmed Hamdi sont toujours hors service.

Un nouveau Mihailovic ?

La saison passée, Djordje Mihailovic a récolté 16 passes, un record d’équipe, mais Nancy aurait voulu le voir tirer plus souvent.

La semaine dernière au Mexique, le milieu de terrain a montré une certaine envie de jouer plus près du filet adverse pour justement avoir des occasions de tirer.

« Il faut qu’il prenne la bonne décision, a insisté Nancy. La semaine dernière, il y a des moments où il aurait dû faire la passe. Mais si à la fin du match il nous a aidés à gagner, je suis satisfait. »