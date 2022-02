La Russie prête à trouver des «solutions diplomatiques» avec les Occidentaux

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi être disposé à trouver des «solutions diplomatiques» dans la crise actuelle avec l’Ukraine et les Occidentaux, tout en insistant sur le caractère «non négociable» des intérêts et de la sécurité de son pays.

«Notre pays est toujours ouvert à un dialogue directe et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes. Cependant, les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non-négociables», a déclaré M. Poutine dans un discours télévisé à l’occasion de la Journée du défenseur de la Patrie.