L’administration Plante veut rendre Montréal plus propre

La Ville de Montréal annonce le déploiement d’un «programme de propreté rigoureux», dans l’objectif d’améliorer le nettoyage des rues et espaces publics de la métropole. Embauche de personnels, installation de cendriers et compilations cartographiques sont notamment prévues à cet effet.

En termes de personnel, la Ville a annoncé l’ajout de 20 «ressources additionnelles» pour alimenter sa brigade de propreté, ce qui augmentera ses effectifs à 250 personnes qui parcourront les rues entre avril et novembre.

Une centaine de postes de cols bleus saisonniers seront convertis en poste permanent, pour augmenter le nombre d’effectifs dédié au nettoyage, particulièrement pour la période printanière.

Dans l’objectif de mieux comprendre les besoins en matière de propreté, la Ville a débuté la cartographie des appels effectués au 311.

«Les requêtes des citoyens vont désormais servir à la fois à répondre aux demandes, mais également, elles seront utilisées statistiquement afin d’identifier les enjeux de propreté sectoriels et améliorer la qualité du service», a expliqué Alain Dufort, directeur général adjoint à la Ville, au cours d’une présentation au comité exécutif de la Ville.

Les cartes montrent, pour chaque arrondissement, les secteurs recevant plus d’appels, et où la problématique est donc plus criante.

«Les problématiques de propretés ne sont pas statiques, elles changent de nature et de lieu au fil du temps», a indiqué M. Dufort, expliquant à cet effet que les données seront ponctuellement mises à jour.

Pour améliorer la récupération sur le domaine public, la Ville déploiera également «à grandes échelles» des îlots de récupérations dans les parcs et sur les artères commerciales. Un projet pilote avec des équipements «esthétiques» sera testé cette année dans l’arrondissement de Saint-Léonard, en remplacement des outils «traditionnels».

La propreté avait été l’un des enjeux de la dernière campagne électorale, alors que la vision de la problématique avait été l’un des sujets d’affrontement entre Valérie Plante et Denis Coderre.