Le CF Montréal est dominant à la maison

Treize ans après la désillusion au Stade olympique devant le Santos Laguna, le CF Montréal a mis les mauvais souvenirs de côté pour blanchir le club mexicain 3 à 0 dans le match-retour de son duel des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, mercredi soir.

Un grand nombre de partisans québécois ont encore en mémoire la remontée spectaculaire du Santos Laguna du 5 mars 2009 dans l’amphithéâtre montréalais. Cette fois, le Bleu-Blanc-Noir n’a laissé aucune place au doute en prenant rapidement les devants et en conservant son avance.

Tenu en échec au Mexique, le CF Montréal n’a pas pris de temps à créer l’égalité au total des buts. À la 10e minute de jeu, Mathieu Choinière a servi une superbe passe transversale à Romell Quioto, qui a déjoué le gardien avant de mettre le ballon dans le filet avec un angle très restreint.

Buteur, le Hondurien s’est ensuite fait passeur. Patient avec le ballon, il a trouvé Djordje Mihailovic dans la boîte, qui a déjoué le gardien Carlos Acevedo d’un boulet de canon tout juste sous la barre.

À son premier départ avec le CF Montréal, le jeune Ismaël Koné a donné une bouffée de confiance à ses coéquipiers et aux amateurs en faisant vibrer les cordages à la 61e minute. Le milieu de terrain de 19 ans avait raté une chance en or plus tôt dans la rencontre, mais sa frappe sans équivoque a abouti au bon endroit cette fois.

L’attaquant Kei Kamara a revêtu pour la première fois le maillot montréalais dans un match quand il s’est amené avec un quart d’heure à faire.

Le gardien Sebastian Breza a quant à lui été parfait en bloquant les deux tirs cadrés du Santos Laguna. Les représentants du Mexique n’ont pas été aussi incisifs que lors du premier match, qu’ils avaient remporté 1 à 0 à l’Estadio Corona.

