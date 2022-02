Le SPVM ajoute des caméras à son réseau

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mercredi l’ajout de neuf caméras de sécurité à son réseau, portant à 42 le nombre total de caméras déployé.

«Les emplacements des nouvelles caméras de sécurité urbaine ont été choisis à la suite d’une analyse des événements de violence survenus sur le territoire de la métropole», a indiqué le SPVM, par communiqué.

Le SPVM précise qu’elles ont pour but de lutter contre la criminalité, notamment la violence armée. Les images captées sont enregistrées, et peuvent être utilisées dans le cadre d’enquêtes policières. Leur visionnement peut aussi se faire en temps réel.

Les postes de quartier 7 (Saint-Laurent), 12 (Ville-Marie Ouest, Westmount), 26 (Côte-des-Neiges, Mont-Royal, Outremont), 27 (Ahunstic), 39 (Montréal-Nord), 42 (Saint-Léonard), 44 (Rosemont–La Petite-Patrie), 45 (Rivière-des-Prairies) et 46 (Anjou) en seront les récipiendaires.

Les parcs Henri-Bourassa, Ferland, des Roseraies, Nelson-Mandela, ainsi que le Square Cabot sont notamment visés.

L’installation des nouvelles caméras a déjà débuté, et se poursuivra au cours du mois de mars.

En octobre, lors d’installations précédentes, la Ligue des droits et libertés (LDL) avait dénoncé la mesure, estimant que les caméras portent atteintes de «manière injustifiée à des droits humains comme le droit à la vie privée et le droit à l’égalité», et s’inquiétant qu’elles puissent exacerber le profilage racial.

