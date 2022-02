L'État dans votre chambre à coucher

Comme Sophie Durocher l’a écrit dans sa chronique avant-hier, Radio-Canada aimerait pouvoir tenir compte de l’orientation sexuelle et de la religion des gens lorsque vient le temps de faire des embauches ou d’accorder des promotions, afin de mieux « refléter » la diversité canadienne.

J’imagine déjà les futures entrevues d’embauche à la société d’État...

DITES-NOUS TOUT

« Question 15, maintenant. Êtes-vous gai ou bisexuel ?

— Pardon ?

— Couchez-vous avec des gens de votre sexe ?

— En quoi ça vous regarde ?

— On veut qu’il y ait un certain pourcentage d’homosexuels parmi nos employés à temps plein...

— Mais ce n’est pas Pierre Elliott Trudeau qui disait que l’État n’avait rien à faire dans la chambre à coucher des citoyens canadiens ?

— On n’est pas l’État, nous, on est une société d’État.

— Alors... ?

— Alors une de nos missions est de refléter la diversité canadienne.

— Mais... Je postule pour un poste de caméraman, en quoi c’est pertinent de savoir avec qui je couche ?

— L’objectivation du regard.

— Quoi ?

— Le regard que vous allez porter sur les gens que vous allez cadrer. Par exemple, si vous êtes gai, vous n’aurez pas tendance à érotiser Céline Galipeau quand vous travaillerez au Téléjournal... Ça sera un plus pour vous !

— Et si je travaille avec Patrice Roy au 17 h ?

— Ah là... Effectivement, ça peut poser problème.

— Mais en quoi ça dérange que je sois hétérosexuel ?

— Écoutez, monsieur, des caméramans hétéros, on en a un truck pis une barge. Il y a 10 % d’homosexuels au Canada ? Eh bien, il y aura 10 % d’homosexuels chez les caméramans, les concierges et les machinistes de Radio--Canada. Si vous êtes bisexuel, ça serait encore mieux, parce que je vais vous dire, ça ne court pas les rues... Vous êtes sûr que vous n’avez jamais joué à touche-pipi avec un de vos amis ?

— Bof... Enfant, peut-être, oui.

— Bon, vous voyez ! Un point pour vous ! Si vous pouvez vous arranger, le week-end prochain, pour avoir une p’tite aventure de l’autre côté de la clôture, appelez-nous, ça va faire avancer votre dossier... Religion, maintenant : quel Dieu vous priez ?

— Aucun.

— Bah, personne n’est athée, voyons ! Vous n’avez jamais prié Yahvé, Mahomet ou une déesse avec six bras ?

— Euh... Non.

— Aimez-vous John Travolta et Tom Cruise ?

— Oui, comme tout le monde...

— Ils sont tous les deux scientologues ! Un autre morceau de robot pour vous ! Vous voyez que ça va bien !

— J’ai un cousin qui a été raëlien pendant six mois. Il s’est joint à la secte parce qu’il voulait participer à leurs orgies...

— Un cousin fluide ! Qui tripait sur une religion autre que la religion catholique ! Écoutez, si vous continuez comme ça, je vais mettre votre dossier sur le dessus de la pile ! Si en plus, vous me dites que vous êtes végane, je vous embauche drette-là ! En terminant, si je peux me permettre... Pour quel parti votez-vous ?

— Conservateur !

— Hein ??? Conservateur ? Désolé, monsieur, mais ça ne fonctionnera pas... À Radio-Canada, voyez-vous, on veut refléter toutes les formes de diversité, sauf la diversité d’opinions ! »