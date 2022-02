Loto-Québec ne ferme pas la porte au paiement en cryptomonnaie

Le PDG de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, s’est montré ouvert hier à l’utilisation de la cryptomonnaie lors d’un déjeuner-causerie d’affaires à Québec.

« Ça devra faire partie de nos cartons pour les prochaines années parce que la cryptomonnaie, je pense que c’est un levier », a lancé Jean-François Bergeron, à la tribune de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

« Les banques s’y intéressent de plus en plus. Les gouvernements s’y intéressent de plus en plus. On a juste de la difficulté à comprendre comment l’on va contrôler d’une certaine façon cette devise-là », a-t-il expliqué.

Questionné par Le Journal peu après l’allocution de M. Bergeron, le porte-parole de Loto-Québec, Renaud Dugas, a indiqué qu’il est trop tôt pour considérer ce mode de paiement.

« Loto-Québec n’a aucun projet en lien avec la cryptomonnaie pour le moment », a-t-il souligné dans une déclaration transmise par courriel.

« Nous restons à l’affût de son évolution puisqu’elle fait partie du paysage économique mondial, mais il est prématuré à ce moment-ci de considérer ce mode de paiement », a-t-il ajouté.

Légitimer la crypto

Pour David Decary-Hetu, professeur à l’École de criminologie à l’Université de Montréal et spécialiste des cryptos, Loto-Québec a déjà des processus pour détecter le blanchiment d’argent, alors le mode de paiement importe peu.

« Si l’on achète 100 000 $ de jetons, on a les mêmes contrôles qui s’appliquent, donc ce n’est pas un très gros enjeu de dire que l’on ferait des paiements en cryptomonnaie », analyse-t-il.

« Là où il y a un enjeu, c’est ce que l’on vient légitimer et encourager, et selon les cryptomonnaies, il peut y avoir plus ou moins de risques », note-t-il.

À la mi-janvier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une mise en garde contre les offres d’investissement frauduleuses liées aux cryptoactifs.

De nombreuses firmes de cryptos se retrouvent sur la « liste noire de sites internet et de compagnies exerçant des activités à risque élevé potentiellement illégales au Québec » de l’AMF.

