Marine Daniel Masson & Fils : Le plus important concessionnaire de bateaux au Québec

Chez Marine Daniel Masson & Fils, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour votre embarcation : département de Ventes, département de Pièces et Service, de même qu’une marina. L’immense salle de montre intérieure pour bateaux neufs et d’occasion permet de faire de votre magasinage, une expérience agréable et financièrement avantageuse. Nous sommes les fiers distributeurs des marques Regal, Lowe Boats, Chris-Craft, Prestige et Jeanneau.

Vous êtes à la recherche du bateau de vos rêves? Un vaste choix d’embarcations sont encore disponibles pour l’été 2022! Venez nous rencontrer dans notre succursale de Saint-Paul-de-l’Île-aux Noix, ouverte 7 jours sur 7 dès le 1er mars.

Qui est Daniel Masson?

Dans le domaine du nautisme depuis quatre décennies, il a porté plusieurs chapeaux en tant que technicien à la mécanique, gérant de service, représentant aux ventes, propriétaire de marinas et enfin, concessionnaire d’importantes marques de bateaux. C’est donc tout naturellement qu’il démarre en 2010 une entreprise familiale en compagnie de son épouse et de ses deux fils qui met le service à la clientèle au cœur de son modèle d’affaires.

La mission

Marine Daniel Masson & Fils s’est doté d’une mission qui tient compte des nouvelles réalités de l’industrie, soit d’offrir à sa clientèle des produits « clé en main » grâce à une équipe professionnelle efficace et engagée. Mickael Masson à l’administration et Danny Masson comme technicien en chef et mécanicien chevronné, contribuent largement à la réussite de Marine Daniel Masson & Fils!

Expérience et dévouement

Avec des employés formés pour vous offrir de judicieux conseils dans le domaine de la plaisance, vous serez amenés à découvrir des produits uniques et sélectifs, ainsi qu’une gamme de services spécialisés. Que votre projet soit d’acquérir une embarcation ou d’échanger votre bateau pour en obtenir un de plus grande envergure, vous serez guidés dans votre démarche.

Notre clientèle constitue la raison d’être de notre entreprise et représente depuis toujours, notre priorité.