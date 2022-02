Nommons Safia Nolin ministre de la Justice!

Quand j’ai su que Patrick Bruel serait à Star Académie, j’ai tout de suite pensé que des crinqués de mauvaise foi, qui ne connaissent pas la loi française, allaient se plaindre qu’on donne la parole à un homme qui a été l’objet d’allégations à caractère sexuel.

Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est que nulle autre que Safia Nolin allait écrire des horreurs sur Bruel sur les médias sociaux. Même si Bruel a été blanchi, il est coupable aux yeux de madame Nolin.

Wow, nommons-la tout de suite ministre de la Justice ! Elle est douée d’un tel talent de clairvoyance qu’elle va nous éviter de tenir des enquêtes et des procès...

NOLIN VS BRUEL

Je ne répéterai pas ici les insinuations dégueulasses que Safia Nolin a dirigées contre Patrick Bruel. Je rappellerai par contre que « le chanteur et comédien a été visé par des allégations d’inconduites sexuelles, mais que les enquêtes ont été classées sans suite, en décembre 2020, en l’absence d’élément permettant de caractériser une infraction pénale ».

Si la justice française exonère Bruel, qui est donc Nolin pour en décider autrement ? Elle a assisté à l’enquête policière, rencontré les plaignantes ? Elle était cachée derrière une plante verte au moment où les infractions alléguées auraient eu lieu ? Elle sait quelque chose que les policiers, les avocats et les juges français ne savent pas ?

Pourquoi Safia Nolin se permet de salir la réputation de monsieur Bruel (qui devrait la poursuivre pour diffamation) ? Pourquoi a-t-on besoin de la police ? De toute façon, Safia Nolin pense que tous les policiers sont des bâtards ! Pourquoi faire des enquêtes ? Pourquoi recueillir de la preuve ?

Bruel n’a fait face à aucune accusation et il n’a subi aucun procès : l’affaire a été classée. Mais avec la méthode Nolin, où toute allégation est la preuve que la personne visée est coupable, on n’a plus besoin de procès, d’avocat de la défense, de juge ni de code criminel !

Il est si facile de décréter qu’untel est coupable, bien au chaud dans le confort de son foyer, derrière son clavier d’ordinateur !

Imaginons qu’un homme qui serait l’ami de Safia Nolin fasse l’objet d’allégations graves. Madame Nolin n’aimerait pas que son ami ait droit à une enquête en bonne et due forme ? Elle n’aimerait pas que des accusations ne soient déposées que si et seulement si la preuve amassée par la police était solide ? Elle n’exigerait pas un procès juste et équitable ?

QUI A LE DROIT ?

Quand j’ai interviewé Patrick Bruel à QUB Radio en octobre 2021, il m’a dit au sujet de toute cette affaire : « Je ne me suis pas exprimé sur tout ça, parce que je pense que c’est nécessaire que la justice puisse faire son travail en toute sérénité et ça a été le cas. Ça a pris du temps, certes, mais ça a été le cas. L’affaire a été classée sans suite après un an et demi d’enquête, après – et je m’en réjouis – que tout le monde ait pu être entendu, que toutes les voix aient été entendues. Et moi en premier, et très longuement. Sans aucun traitement de faveur ».

Et il a ajouté : « Aujourd’hui, c’est derrière moi. Il y a un élément fondamental qui s’appelle la présomption d’innocence, et je pense que c’est fondamental de le respecter ».

Manifestement, Safia Nolin n’a pas reçu le mémo.