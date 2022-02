Parce qu’ils pratiquent eux-mêmes des activités nautiques, les spécialistes de Grégoire Sport sont avant tout des passionnés qui comprennent parfaitement vos goûts et connaissent vos besoins.

Entreprise familiale de troisième génération active depuis 1967, Grégoire Sport se démarque dans les sports nautiques depuis 2007. Les membres de son équipe sont eux-mêmes des passionnés de bateau. Ils comprennent donc parfaitement vos goûts et vos besoins. Car tout comme vous, ils adorent passer du bon temps sur les plans d’eau.

Ils peuvent ainsi vous conseiller les produits qui vous combleront le mieux parmi des marques aussi reconnues que Bennington, Smokercraft, Suzuki Marine, Sylvan, Armada et Yamaha.

Grégoire Sport a d’ailleurs été le premier détaillant au Québec à devenir dépositaire de tous les produits Yamaha vendus au pays, qu’il s’agisse de motomarines, de bateaux sport, d’une chaloupe d’entrée de gamme à un ponton de luxe.

Catégorie en montée

À ce sujet, l’entreprise est hautement réputée pour sa vaste sélection de pontons de grande qualité. Vous pouvez découvrir sur place le ponton de vos rêves en vous y installant et en savourant tous ses attributs.

Avec le vieillissement de la population et les préoccupations environnementales omniprésentes, les pontons composent désormais une catégorie fort recherchée. En connaissance de cause, David Grégoire, directeur des ventes et copropriétaire de Grégoire Sport, évoque le plaisir de telles embarcations. « Pour un espace équivalent, un ponton permet de recevoir deux ou trois personnes de plus qu’un bateau, explique-t-il. Par conséquent, alors que les rencontres familiales et amicales à domicile sont actuellement compliquées, plusieurs personnes choisissent de se réunir sur l’eau. Elles profitent ainsi du plein air dans le confort absolu et la convivialité d’un ponton. »

Un allié présent toute l’année

Grégoire Sport, c’est toutefois bien plus que des embarcations. En effet, on y trouve sous un même toit dans son magasin de Joliette tout le nécessaire pour vivre pleinement la vie nautique : quais, élévateurs, vestes de flottaison, etc.

De plus, son impeccable service d’entreposage hors saison et de préparation printanière vous libère l’esprit pour planifier vos prochaines sorties sur l’eau.