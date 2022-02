Quelle magnifique ambiance lors de la victoire du CF Montréal!

Il y avait de l’ambiance lors du match du CF Montréal, mercredi, au Stade olympique. Tout au long de la rencontre, les partisans n’ont pas cessé de crier, chanter et encourager les joueurs de la formation montréalaise. À un certain moment donné, je me suis retrouvé au centre du groupe 1642 Montréal et permettez-moi de vous souligner qu’il y avait de l’ambiance.

Photo Pascale Vallée

Le cri de ralliement a été donné par le jeune Loïc Eceles, qui tout comme son père, fait partie du groupe 1642 Montréal.

L’un des meilleurs annonceurs maison de la MLS est sans aucun doute Robert Tanguay, du CF Montréal.

Olivier Brett et Raph Doucet ont décrit le match avec beaucoup de passion.

L’enthousiasme de Sébastien Ouellet, du 1642 Montréal, a soulevé la foule tout au long du match.

Le soccer est un sport mondial alors qu’on aperçoit Jonathan MaKaya, de Montpellier, en France, Annie Tchissambou, de Siegen, en Allemagne, et Victoria Makaya, de Marseille, en France également.

C’était une belle sortie pour Maxime Clermont et sa fille, Maïa.

De TVA Sports, on apercevait Frédérique Guay, Frédéric Lord et Vincent Destouches.

L’un des héros de l’histoire de la formation montréalaise, Edouardo Sebrango, a sonné la cloche après chaque but en compagnie de son fils Leandro et Mathias Benavidas.

Les préposées à la cuisine pour les loges, Marie-Hélène Turgeon et Martine Goyette, m’ont servi un excellent hot-dog.