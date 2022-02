Région de Québec: Primeau planche sur un festival country

Le patron du Beachclub de Pointe-Calumet travaille sur un festival de country qui pourrait se dérouler dans la grande région de Québec.

« Québec, ce n’est pas fini. Cela a été retardé en raison de la pandémie, mais nous travaillons sur des projets », a répondu au Journal Olivier Primeau, questionné à savoir s’il avait des plans pour la Capitale-Nationale.

En 2016, l’homme d’affaires montréalais envisageait d’installer un bar mobile temporaire, baptisé l’Oasis, sur un site à Québec.

Cette installation aurait pu accueillir entre 1000 et 5000 personnes. Il ciblait, entre autres, la baie de Beauport. Ce chantier n’a toutefois jamais vu le jour.

Forte demande

M. Primeau affirme qu’il considère présentement différents sites qui pourraient héberger son nouveau festival country. Il est d’avis que le style de musique gagne en popularité et qu’il n’est pas assez exploité au Québec.

L’entrepreneur donne comme exemple, afin d’illustrer l’engouement pour le country, le spectacle du chanteur Luke Combs qui est prévu maintenant pour l’automne dont les billets se sont tous envolés à Québec et à Montréal.

« Il n’y a pas assez de country au Québec », indique-t-il. « Je me le fais souvent demander. Je ne suis pas un fan, mais avec les années je suis devenu un fan de l’événementiel et des festivals. On travaille sur ça », poursuit-il.

Ce projet de nouveau festival est actuellement sur sa planche à dessin. L’événement pourrait se tenir sur deux jours durant une fin de semaine. Aucun échéancier n’est toutefois encore fixé.

Le responsable du Beachclub se donne d’ici 2023 pour tenir ses premiers spectacles du genre et il dit vouloir offrir quelque chose de différent du festival Festival Western de Saint-Tite qui a su traverser les décennies.

« Cela ne va vraiment pas être complémentaire. Je veux vraiment faire un festival de musique où on ne regarde que des spectacles », note-t-il.

L’ancien conseiller de l’émission XOXO à TVA est aussi responsable du festival de musique urbaine Métro Métro, à Montréal.