Tué en plein délire par un policier

L’homme abattu par un policier alors qu’il s’apprêtait à poignarder sa conjointe l’an dernier à Joliette était vraisemblablement dans un délire psychotique et intoxiqué au cannabis, selon l’enquête du coroner.

« Je ne crois pas que [les faits] soient la manifestation d’une violence conjugale, mais plutôt l’exutoire violent dans un contexte domestique d’une personne en psychose toxique », a rédigé Me Alain Manseau dans son rapport concernant la mort de Jude Ludovic Christopher Cesar.

L’homme de 31 ans a été tué dans l’appartement où il s’était installé peu de temps auparavant, rue Albert-Beaulieu à Joliette, dans Lanaudière, le 16 mars dernier.

Ce jour-là, Cesar s’en est pris violemment à sa conjointe. Il lui a assené des coups au corps et au visage, et l’a traînée par les cheveux, peut-on lire dans le document.

Malgré tout, la jeune femme a réussi à appeler sa tante sur son cellulaire.

Lors de cet appel vidéo, l’interlocutrice a pu voir le visage ensanglanté de sa nièce et a composé le 911, selon le rapport.

Vers 14 h 50, deux agents de la Sûreté du Québec (SQ) sont arrivés sur place et ont entendu des cris de détresse.

Les policiers ont défoncé la porte et vu Cesar accroupi sur sa conjointe. Il pointait un couteau vers l’abdomen de cette dernière.

Un tir mortel

Comme Cesar n’a pas obtempéré lorsque les patrouilleurs lui ont ordonné de lâcher son arme, un policier a tiré deux balles dans sa direction.

Un seul projectile a atteint l’assaillant au thorax, mais il s’est avéré mortel.

Photo d'archives

Selon la jeune femme, qui a été tailladée au visage et sur ses membres, Cesar et elle formaient un couple « aimant » et n’avaient pas d’antécédents de chicane, précise-t-on dans le rapport du coroner.

Une teneur de 1,3 ng/mL de cannabis a été détectée dans le sang de Cesar lors d’une analyse toxicologique.

Cela faisait également une semaine que le trentenaire, qui n’avait pourtant aucun antécédent de trouble mental, tenait des propos inquiétants, a rapporté sa conjointe aux autorités. L’homme originaire de l’île Maurice lui aurait confié entendre Dieu.

L’entité lui aurait dénoncé la présence de démons dans le corps de la jeune femme.

Il voulait exorciser sa conjointe

Cesar aurait donc dit à sa conjointe qu’il devait l’exorciser pour que les démons sortent de son corps et son âme.

Un crucifix taché de sang a d’ailleurs été trouvé dans le corridor du logement, venant corroborer cette version des faits.

Selon le coroner, l’employé d’Olymel aurait été victime d’un délire psychotique toxique au moment du drame.

Par ailleurs, Me Manseau s’est aussi porté à la défense du policier de la SQ qui a ouvert le feu, dans une situation « d’extrême urgence ».

« Tenter de blâmer l’acte policier pour un tir létal sur deux serait faire preuve d’inconsidération du temps de réaction nécessaire dans l’utilisation d’une arme à feu en situation de grande urgence », a-t-il rédigé.

Celui-ci ne croit pas que Cesar soit décédé « des suites d’un usage négligent ou inconsidéré d’une arme à feu par un policier en devoir ». Il estime plutôt que si Cesar avait lâché le couteau, « il serait probablement encore vivant ».

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) s’est chargé de l’enquête. Aucune accusation n’a été déposée contre le policier qui a tiré.