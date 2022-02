Un chiffre d’affaires record pour Molson Coors en 2021

Molson Coors a fini son exercice financier de 2021 avec une hausse de 14,2 % de son chiffre d’affaires net pour le quatrième trimestre et de 6,5 % pour l’année, par rapport aux périodes respectives de 2020, un record en une décennie.

Les ventes nettes ont ainsi atteint 2,6 milliards $ US pour le quatrième trimestre de 2021.

Cette progression peut être attribuable à la croissance des produits d’exploitation des marques Coors Light et Miller Lite, mais aussi des marchés hors de la bière qui ont affiché «des résultats supérieurs aux attentes».

Le bénéfice net attribuable s’est établi à 80 millions $ US, soit 37 cents US par action, pour le quatrième trimestre, alors qu’une perte de près de 1,4 milliard $ US et de 6,32 $ US par action avait été perçue à la même période l’an passé.

«Au cours de l’exercice, nous avons accru notre chiffre d’affaires pour la première fois en une décennie, nous avons enregistré une hausse du chiffre d’affaires net lié à nos deux marques principales, et nous avons accru notre portefeuille de marques de qualité supérieure à l’échelle mondiale. Tous ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de notre plan de revitalisation, relativement auquel nous continuons de réaliser d’énormes progrès», a déclaré mercredi par communiqué Gavin Hattersley, président et chef de la direction de Molson Coors.

L’année financière complète a été au beau fixe pour le brasseur, avec un chiffre d’affaires de 10,3 milliards $ US et un bénéfice net de 1 milliard $ US, soit 4,62 $ US par action.

L’endettement de la compagnie s’est par ailleurs réduit de 900 millions $ US depuis le 31 décembre 2020.

Molson Coors s’attend à continuer de surfer sur cette vague pour l’exercice financier de 2022, «bien qu’il y ait des incertitudes liées à l’actuelle pandémie de coronavirus et à la chaîne d’approvisionnement mondiale».