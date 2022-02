Une passerelle construite sur la Péribonka

Les amateurs de motoneige pourront compter sur une nouvelle infrastructure qui leur permettra d’aller encore plus loin dans leur découverte du nord du Lac-Saint-Jean. Une passerelle sera construite au-dessus de la rivière Péribonka.

La nouvelle a été annoncée lors d’une conférence de presse tenue à Dolbeau-Mistassini par les dirigeants du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean. Elle mesurera 140 mètres. Le budget pour la réalisation de ce projet est de 3,6 millions $. Les motoneigistes pourront profiter de ce nouveau lien qui sera ouvert durant les quatre saisons, permettant ainsi aux quadistes de l’emprunter eux aussi.

Selon les responsables, une fois en place cette passerelle servira de trait d’union entre les circuits existants du massif des Monts-Valin et celui de La Passerelle du 49e, au nord du Lac-Saint-Jean. Une fois terminée, elle permettra de parcourir plus de 400 kilomètres, en pleine forêt boréale. « La construction prochaine d’une passerelle au-dessus de la rivière Péribonka, attendue depuis plusieurs années, est une excellente nouvelle pour les adeptes de VHR. Cette région est sans contredit une destination de choix pour les quadistes et les motoneigistes du Québec et d’ailleurs. Le ministre des Transports M. François Bonnardel et moi sommes fiers de la contribution de notre gouvernement à ce projet, puisque cette passerelle constituera un attrait grandement apprécié par les amateurs, qui pourront circuler sur un plus grand nombre de sentiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean, » a affirmé la ministre des Affaires municipales et responsable de la région, Mme Andrée Laforest.

De son côté, le député du Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, y est allé de cette déclaration : « La construction de cette passerelle permettra de structurer un segment important du secteur touristique du nord du lac Saint-Jean et contribuera au développement durable du Territoire du Nord québécois ». Mentionnons que depuis le début du projet de la Passerelle du 49e, plusieurs communautés ont pu se reconstruire en termes de services disponibles, autant pour eux que pour les visiteurs.

POUR LES FÉDÉRATIONS

Du côté des deux fédérations, il va sans dire que les porte-parole étaient plutôt fiers de cette annonce.

« En tant qu’organisme-cadre pour l’activité de motoneige au Québec, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec accueille chaleureusement cette nouvelle passerelle, qui fera en sorte que le Québec soit davantage la destination de prédilection pour les motoneigistes, de déclarer le directeur général, M. Stéphane Desroches. La motoneige, c’est plus de 3,2 milliards de dollars de retombées économiques annuellement. C’est grâce à des projets comme celui-ci que l’activité continuera à fleurir au Québec. »

Pour le président de la Fédération québécoise des clubs quads, M. Réjean Blouin, ce projet donne encore des lettres de noblesse au monde du quad. « En enrichissant l’offre de circuits touristiques aux quadistes, ce projet d’envergure démontre plus que jamais l’importance de la pratique du quad comme levier économique régional. Se pratiquant durant les quatre saisons, le quad représente une belle opportunité de développement de biens et services complémentaires utiles lors de nos randonnées. »

UN PROJET RÉGIONAL

Pour développer un tel projet, il fallait que les promoteurs puissent compter sur des partenaires financiers de premier plan.

Dans le montage financier, on retrouve Développement économique Canada pour les régions du Québec pour 1,2 million $. Viennent ensuite la MRC de Maria-Chapdelaine pour 500 000 $, la MRC du Fjord-du-Saguenay avec 500 000 $ et Desjardins, avec ses Fonds du Grand Mouvement, pour 200 000 $.

Au niveau gouvernemental, le ministère des Transports du Québec contribue pour 500 000 $ via son Programme d’aide financière aux véhicules hors route, la Société du Plan Nord via le Fonds d’initiatives nordiques pour 500 000 $, et finalement, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, via le Fonds Régions et Ruralité, pour 200 000 $.

Une telle implication de tous ces partenaires prouve hors de tout doute l’importance de ce projet qui permettra de faire rayonner la région du Saguenay-Lac Saint-Jean dans le monde de la motoneige, ici et ailleurs.

EN BREF

POPULAIRES LES 2023

Lors de notre dernière entrevue avec M. Robert Gingras du groupe Adrénaline Sports, il nous mentionnait que les amateurs de motoneige savaient être patients pour obtenir leurs nouveaux bolides. Dès la mise en disponibilité des modèles 2023 de Ski-Doo, ils ont vendu plus de 120 modèles en à peine 24 heures. Certains seront peut-être surpris de ce chiffre, mais comme le mentionnait l’expert, les amateurs ont compris qu’ils devaient faire vite parce que les quantités de chacun des modèles sont limitées. Nul doute que la situation est la même chez les concessionnaires d’autres marques de motoneige, qui doivent eux aussi subir des baisses du nombre de modèles disponibles pour 2023.