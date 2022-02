LNH: Ville Husso rejoint la crème

Le gardien surprenant des Blues de St. Louis Ville Husso a finalement joué suffisamment de minutes, soit 1094, pour apparaître dans notre top 30, et cela l’a fait passer du 40e au 10e rang de notre classement en une semaine.

Le Finlandais de 27 ans demeure à la limite de la qualification pour le temps de jeu, mais compte tenu des récents déboires du gardien numéro un des Blues, Jordan Binnington, on peut présumer que l’entraîneur Craig Berube l’utilisera fréquemment dans les prochaines semaines.

Ça ne va pas trop bien pour Binnington, qui a été le héros inattendu de la remontée spectaculaire des Blues en 2018-2019 et de l’éventuelle conquête de la coupe Stanley. Il a accordé 18 buts sur 102 tirs à ses trois dernières sorties, pour un taux d’efficacité de ,823. C’était avant d’affronter les Flyers, hier.

De son côté, Husso a cédé 19 fois à ses 11 plus récents matchs (depuis le 7 janvier), pour une fiche de 9-1-1/,942/1,68 (12-3-2/,936/1,97, depuis le début de la saison). Il vit présentement de beaux moments et il en récoltera les bénéfices dans les prochains mois, puisqu’il sera joueur autonome sans compensation.

Le reste de la saison et les séries éliminatoires détermineront sa valeur sur le marché, mais parions que Binnington n’a pas dit son dernier mot.

Husso est-il un feu de paille ou a-t-il vraiment assemblé tous les éléments du casse-tête pour dominer au cours des quatre ou cinq prochaines années ? Ça reste à voir.

Un but sauvé par match

Chose certaine, les statistiques détaillées de Husso, selon Clear Sight Analytics, sont aussi exceptionnelles sinon plus impressionnantes encore que ses statistiques officielles. Il a accordé 36 buts jusqu'à maintenant, alors que la norme pour la qualité des tirs qu’il a reçus est de 51 filets. Il en a donc sauvé un total de 21, ce qui le place au cinquième rang, mais en seulement 19 sorties. Il sauve donc plus d’un but par match.

Le gardien qui a le plus haut total cette saison est Igor Shesterkin, des Rangers de New York, avec 28 buts sauvés en 32 parties, soit presque un par match. Il est suivi par Juuse Saros, des Predators de Nashville (25 en 42 rencontres), Thatcher Demko (23 en 40), des Canucks de Vancouver, et Andrei Vasilevskiy (22 en 38), du Lightning.

Quelle lutte au Vézina !

On doit donner une longueur d’avance à Shesterkin pour l’obtention du trophée Vézina et, d’ailleurs, il domine notre classement avec une fiche exceptionnelle de 24-5-3/,939/2,01 en 32 matchs.

La lutte pour le podium est exceptionnelle. À peu près n’importe quel gardien dans notre top 13 pourrait y grimper. Il y en a 11 avec des taux d’efficacité de ,919 ou plus, et il y en a 10 qui ont plus de 20 victoires.

Depuis le 1er janvier

Le gardien qui a accumulé le plus de victoires depuis le jour de l’An est Sergei Bobrovsky, des Panthers, (13-1-1/,922/2,53). Il est suivi par Darcy Kuemper, de l’Avalanche du Colorado (12-4-0/,027/2,10), et par Jacob Markstrom, des Flames de Calgary (12-1-2/,927/2,10).

À Ottawa

Les gardiens des Sénateurs d’Ottawa se sont signalés en 2022. En ce qui a trait au taux d’efficacité, Matt Murray est troisième depuis le 1er janvier (,932), alors que son partenaire Anton Forsberg est sixième (,928). Ça n’inclut que les portiers ayant disputé au moins 10 matchs.

