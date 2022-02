2Frères lance un album-surprise

Sans crier gare, 2Frères est de retour avec un nouvel album sur le marché, Sous le même toit. Après avoir vu leur disque précédent être freiné par la pandémie, les frères Caouette ont bon espoir cette fois-ci de pouvoir le présenter en tournée à la grandeur de la province.

Quoi, 2Frères a « fait un Beyoncé » en lançant en surprise son quatrième album cette semaine ? Quand on leur fait la remarque, Érik et Sonny Caouette éclatent de rire. Visiblement, l’idée de ne pas annoncer d’avance la sortie de ce disque n’était pas la leur.

« Je ne sais pas c’est quoi la stratégie derrière ça, admet candidement Érik. Mais j’ai confiance parce que je sais qu’on va faire de la promo sur plusieurs semaines. »

Après avoir passé les deux dernières années principalement à la maison, pandémie oblige, les deux musiciens ont décidé de faire une tournée de promo « à l’ancienne ».

« On va partir sur la route et aller faire du millage, dit Érik. On va aller faire des entrevues dans les radios partout en région. »

« Depuis le début, les radios sont le pont entre le public et nous, explique-t-il. Avec les radios, on a toujours eu une relation particulière. À chaque album qu’on a sorti, on a fait une grosse tournée de promo. On peut aller dans toutes les grosses radios en ville, mais aussi en région dans les petites radios communautaires dans le fond du bois. On fait beaucoup de kilométrage pour aller les rencontrer et ça fait toute la différence. »

Pour créer Sous le même toit, 2Frères a travaillé à nouveau avec ses habituels complices, Gautier Marinof et Steve Marin.

Parce que l’idée était de faire un album costaud de 15 chansons, ils ont aussi fait appel à d’autres collaborateurs pour certains textes (Alexandre Poulin, Jacob Field, Sébastien Lacombe, Reney Ray, Mathieu Gratton, Nelson Minville, François Welgryn et Martin Véronneau).

« Comme il y avait beaucoup d’auteurs, chacun pouvait travailler de son côté et les chansons pouvaient s’accumuler quand même assez rapidement, dit Érik. Le processus a duré environ neuf mois. »

Nouveau spectacle

Ayant vu leur tournée pour À tous les vents prendre fin après à peine cinq spectacles [« on a dû faire notre deuil »], Érik et Sonny Caouette fondent beaucoup d’espoir sur la reprise des activités. Jusqu’au printemps, le duo promènera sa tournée acoustique Déplogué, en plus de commencer à travailler sur son nouveau spectacle qu’il voit aussi gros que devait l’être celui pour À tous les vents.

« Si tout va bien [avec la pandémie] à l’automne, c’est là que la grosse tournée va commencer, dit Érik. On va aller un peu partout : Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-du-Fleuve... On a hâte ! »

► L’album Sous le même toit, du duo 2Frères, est disponible sur le marché. Pour informations : 2freres.com.