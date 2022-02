PADULO, Mario



À Montréal, le 20 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Mario Padulo, époux de Mme Lise Beaudoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères Albert, Joseph et Henri, sa soeur Filomena ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il va rejoindre ses frères feu Dominique, feu Michel et feu Nick.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 Beaubien Est, Montréalle dimanche 27 février 2022 de 13h à 17h30. Une célébration suivra dans la chapelle du complexe.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à l'Association pulmonaire du Québec.