5 films à voir cette semaine au FIFEM

Visionnés en salle ou en ligne dans le confort du salon familial, les longs et courts métrages présentés dans le cadre de la 25e édition du Festival International de Films pour Enfants de Montréal (FIFEM) sauront plaire aux petits et aux plus grands cinéphiles. Du 26 février au 6 mars, la semaine de relâche se fera sous le thème de la découverte de films d’ici et d’ailleurs.

Le Loup et le lion

France, Canada

Photo courtoisie

Alma, 20 ans, revient dans la maison où elle a grandi. Elle y découvre un louveteau, puis sauve un lionceau. Les deux animaux vont grandir ensemble et Alma fera tout pour les protéger.

– 6 ans et plus.

– Au cinéma Beaubien.

Sumo Kid

Russie

Photo courtoisie

Cette comédie est l’histoire du jeune Vitya Kasatkin qui est porté par un rêve : participer à un tournoi de jeunes sumos au Japon. Par amour du sport et dans l’espoir de retrouver son père, qui a quitté la famille depuis 8 ans pour se rendre au Japon.

– 7 ans et plus.

– Compétition officielle en ligne.

Nelly Rapp – Agente spéciale

Suède

Photo courtoisie

On plonge dans l’histoire de Nelly et de son chien London en vacances chez Hannibal, son oncle agent spécial ! Elle traquera les monstres et vivra une aventure truffée de fantômes, vampires et loups-garous.

– 7 ans et plus.

– Compétition officielle en ligne.

La disparition

Allemagne

Photo courtoisie

Ode à l’amitié, la différence et la force intérieure, ce film mystérieux et joyeux relate l’aventure de deux jeunes meilleurs amis qui s’enfuient dans une région sauvage et mystique à la recherche d’une grotte secrète.

– 10 ans et plus.

– Compétition officielle en ligne.

Mon père est une saucisse

Belgique, Pays-Bas

Photo courtoisie, Kris Dewitte

Lorsqu’un papa banquier décide de tout quitter pour poursuivre son rêve de devenir acteur, tous les membres de la famille Schutijzer le traitent de fou, sauf Zoé qui croit en lui et en ses rêves.

– 5 ans et plus.

– En ligne.