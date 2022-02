LEFEBVRE, Jacques



Le 20 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Lefebvre, de St-Ambroise-de-Kildare. Il était le conjoint de Francine Forget.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Eric Lefebvre (Solange Garceau); ses petits-enfants Thomas-Jacques et Myriam; la fille de sa conjointe: Marie-Élaine Malo (Luc Sylvestre); les petits-enfants de sa conjointe: William, Emric et Léilou; son frère Paul et ses soeurs Reine et Raymonde; ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le mardi 1er mars dès 11h auUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le même jour à 15h.Les cendres seront inhumées au cimetière de St-Ambroise-de-Kildare.En guise de témoignages de sympathie, des dons à la Fondation Courtois, centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines dont souffrait Jacques, seraient appréciés.