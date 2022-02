BEAUCHAMP, Noëlla



À St-Roch-de-L'Achigan, le 8 février 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée Noëlla Beauchamp, fille de feu Alfred Beauchamp et feu Valéda Guilbault, et veuve de Lucien Clément décédé en 2001.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Huguette Renaud), Pierre (Diana Tremblay), Ginette, Denis (Manon Major), feu Mario (Hélène Chayer) et Andrée (Roger Lemieux), son frère Lucien, sa soeur Yvette (Jean-Marie Roy), sa belle-soeur Denise Gariépy (feu André) et son beau-frère Maurice Clément (feu Fernande); ses petits-enfants: Annick, Brigitte, Maxime, Philippe, Hélène, Benoit et Dany, ses arrière-petits-enfants: Pier-Chrystoph, Maggy, Jessie, Alex, François-Xavier, Ellie, Samuel, Amélie, Allison, Magalie, Maïa et Zack; ses arrière-arrière-petits-enfants Pamélie, Dwayne, Logan, Elya, James et Axel, ainsi que ses neveux et nièces, filleuls et filleules, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie, le samedi 26 février à 13h à l'église de St-Roch-de-L'Achigan avant la cérémonie religieuse prévue à 14h. Les cendres seront ensuite déposées au cimetière après la cérémonie.Selon les nouvelles normes de la Santé publique, une capacité réduite à l'église de 50% ainsi que le port du masque en tout temps seront les mesures en vigueur.