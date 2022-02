Appui massif aux langues officielles chez la majorité des Québécois

L’appui aux langues officielles ne se dément pas et demeure solide chez une majorité de Canadiens, selon une nouvelle étude publiée jeudi.

Le rapport présente les résultats détaillés de deux sondages menés au téléphone et en ligne réalisés par la firme Environics Research Group pour le compte du Commissariat aux langues officielles.

Les résultats du sondage sont sensiblement les mêmes que ceux enregistrés en 2016 lors d’un premier sondage explorant l’opinion des Canadiens concernant les langues officielles et le bilinguisme.

La vaste majorité de la population canadienne affirme appuyer encore les objectifs de la «Loi sur les langues officielles» avec 87 % chez les sondés par téléphone et 81 % pour les personnes qui ont répondu en ligne.

Cet appui est plus prononcé au Québec, puisque 95 % des répondants disent soutenir les objectifs de la loi, légèrement plus qu’en 2016, alors que les Québécois sont plus exposés aux deux langues officielles.

«La plus grande partie de la population québécoise interagit avec des locuteurs de l’autre langue officielle et consomme des médias ou des produits culturels dans l’autre langue au moins à l’occasion», indique l’étude.

Un résultat qui contraste avec le reste du Canada où une minorité de la population est exposée à l’autre langue officielle, puisqu’à peine 14 % des sondés avouent interagir avec des gens parlant l’autre langue officielle.

En revanche, le soutien à l’enseignement des langues officielles demeure très élevé, alors que 91 % des répondants affirment que l’on devrait continuer à enseigner le français et l’anglais dans les écoles primaires partout au Canada.

