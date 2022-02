Au moins 2000 emplois de fonctionnaires transférés en région avant les élections

Le gouvernement Legault prévoit que d’ici septembre prochain, au moins 40 % des 5000 transferts d’emplois de fonctionnaires promis d’ici 2028 auront été complétés, des grands centres vers les régions du Québec.

Depuis les dernières élections, environ 1300 postes de la fonction publique ont été transférés de Québec et de Montréal vers les régions.

D’ici le 30 septembre prochain, 700 transferts additionnels seront effectués, pour un total de 2000 postes, a annoncé le premier ministre François Legault, qui s’est déplacé lundi à Maniwaki en compagnie de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, pour détailler sa stratégie de «régionalisation» de l’administration publique.

Promesse électorale

«Je suis convaincu qu’un Québec fort, ça passe par des régions fortes», a claironné le premier ministre, en rappelant qu’il s’était engagé, pendant la dernière campagne électorale, à relocaliser en région 5000 postes de fonctionnaires sur 10 ans.

Il s’agissait d’une demande de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) à laquelle tous les partis avaient répondu positivement. Les deux grandes associations municipales ont d’ailleurs salué vendredi la concrétisation de cet engagement.

«C’est une autre promesse tenue, s’est félicité M. Legault. (...) Ça va nous donner un levier de plus pour créer des emplois de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Ça va inciter nos jeunes à rester en région.»

15 bureaux partagés

La plupart des emplois – surtout des postes de professionnels – seront transférés à la suite de départs à la retraite. «On ne force pas personne à déménager, mais le poste est déménagé», a résumé le chef caquiste, sans exclure ceux qui voudront se relocaliser en région de façon volontaire.

Pour atteindre son objectif, Québec procédera à l’implantation d’une quinzaine de bureaux gouvernementaux partagés regroupant différents ministères, comme la faune, le tourisme, l'environnement ou l'habitation.

Ils seront situés dans les MRC où l’indice de dévitalisation est plus élevé, soit : à Matane, à Alma, à La Malbaie, à Shawinigan, à Lac-Mégantic, à Maniwaki, à La Sarre, à Baie-Comeau, à Gaspé, à New Richmond, à Thetford Mines, à Rawdon, à Rivière-Rouge, à Sorel-Tracy et à Victoriaville.

Même si le recours au télétravail en formule «hydride» sera rendu possible, ceux qui voudront combler les postes relocalisés devront s’établir à proximité de leur lieu de travail.

«Vous allez devoir déménager en Gaspésie si vous voulez un poste», a indiqué à titre d’exemple la ministre LeBel.

«Grâce à ces emplois, les régions plus éloignées des grands centres pourront accueillir de nouveaux travailleurs, mais aussi des familles», a fait valoir la présidente du Conseil du trésor.

«De la poudre aux yeux» selon le SFPQ

Loin le partager ce même enthousiasme, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) estime que le plan dévoilé par le gouvernement n’est rien d’autre que «de la poudre aux yeux», puisque 14 bureaux régionaux de Services Québec ont été fermés l’automne dernier.

«Que ce soit en région ou dans les grands centres, si on manque de bras en ce moment dans les services publics c’est parce que le gouvernement Legault manque de cœur pour améliorer les conditions salariales», a commenté Christian Daigle, président général du SFPQ.