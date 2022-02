Cascades: des «résultats décevants» pour le quatrième trimestre

Le président et chef de la direction de Cascades a fait part de «résultats décevants» pour le quatrième trimestre de 2021, qui a tout de même enregistré une hausse de son bénéfice net.

Le bénéfice net de l’entreprise de papiers a ainsi atteint 105 millions $ pour le quatrième trimestre, soit 1,04 $ par action, par rapport à un bénéfice de 73 millions $, soit 72 cents par action, pour la même période de 2020.

Les ventes du trimestre ont cependant connu un recul, avec un total de 1,028 milliards $, contre 1,030 milliards $ au quatrième trimestre de l’année passée.

«La fin d’année a été difficile et nos résultats décevants du quatrième trimestre sont la conséquence de l’escalade des coûts et des perturbations opérationnelles qui ont continué à se développer au fil du trimestre», a expliqué jeudi Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Les chiffres sont également en baisse pour l’exercice financier de 2021, avec une diminution de 149 millions $ des ventes par rapport à 2020 et un bénéfice net qui est passé de 2,04 $ par action à 1,60 $.

Les contraintes d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre, la pandémie de COVID-19 ou encore les inondations en Colombie-Britannique à l’automne dernier sont quelques facteurs qui ont influencé les niveaux de production de la compagnie.

«La pandémie en cours et ses ramifications sur le coût des intrants, la logistique, la main-d’œuvre et la demande restent imprévisibles. Nombre de ces facteurs ont perduré en janvier, mais nous avons commencé à constater une amélioration de la disponibilité de la main-d’œuvre en février», a souligné M. Plourde.