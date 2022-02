Celui qui dépasse les limites de la décence mérite une sanction

Au début du confinement occasionné par la COVID, j’avais découvert que l’homme avec qui je partageais ma vie depuis cinq ans me trompait. Mue par la colère, j’ai ramassé mes affaires et quitté son appartement, non sans avoir lacéré le mobilier, coupé ses cravates, et barbouillé certains murs avec mon rouge à lèvres. Il avait mis ma vie en miettes et je lui rendais la pareille !

Sur le coup, j’ai ressenti un énorme soulagement. J’avais trop aimé et je me faisais tromper comme une vulgaire putain, alors il fallait qu’il paye ! Une amie qui avait vécu la même chose quelques années plus tôt m’a hébergée, le temps que je retombe sur mes pieds.

On en a passé des soirées à imaginer tous les supplices que je pourrais imposer à ce trou de... qui n’avait pas su m’apprécier à ma juste valeur. Son ancienne colère non éteinte à elle, doublée de la mienne, ça faisait des flammèches dans lesquelles je me vautrais sans en voir la fin. Je me butais sans cesse à cet affront tout comme je ne voyais pas le jour où ma colère s’éteindrait. Imaginez-vous que j’avais vu juste.

J’ai trouvé un appartement, j’y suis déménagée depuis plus d’un an, et je ne m’apaise pas pour autant. Presque pas une nuit où je ne pense pas ou ne rêve pas à cet homme. Cette affaire a fini par m’absorber à un point tel qu’il a fallu que je consulte pour me la sortir de la tête. Pour découvrir finalement que mon désir de vengeance risquait de ne s’assouvir que le jour où j’aurais le sentiment de lui avoir fait aussi mal que lui m’avait fait mal.

Mais comme il n’a jamais rien réclamé pour les dégâts faits à ses affaires et à son domicile et qu’il file, semble-t-il, le parfait bonheur avec la fille en question, je me retrouvais au point zéro. J’étais une victime et je redevenais une victime. Ce qui s’avère absolument invivable.

Je suis encore en thérapie Louise, car j’ai un mal fou à extirper de mon cœur l’image de ce garçon. Et comme me le dit ma thérapeute, la paix ne me viendra qu’à ce prix. J’y travaille fort et je me souhaite qu’un jour ça arrive. Car en même temps que cet homme me sortira de la tête, je serai alors capable d’aimer à nouveau à ce qu’on me dit.

Marie

D’après certains chercheurs américains, « ... un grand nombre de vengeances sont suivies de sentiments de frustration, de tristesse, de regrets, et d’incapacité à passer à autre chose. » Ils ajoutent aussi que « ... se venger risque de fixer la personne sur le souvenir de sa souffrance, et d’une certaine manière, d’enkyster le passé ». Selon Jean-François Bossy « L’idée de se soulager grâce à la vengeance serait même d’une naïveté confondante. Car au fond, la vengeance est une irritabilité du moi. En grattant sans fin notre plaie, nous alimentons le sentiment d’humiliation. » La philosophie et la psychanalyse s’entendent pour évoquer l’idée d’une « ... vengeance positive qui consisterait à transformer le pôle négatif de l’émotion ressentie en pôle positif, où l’affect devient une force destinée à construire quelque chose : nous passons alors de la culpabilité à l’affirmation de soi, de la honte à la fierté, de la tristesse à la joie. »