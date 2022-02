Forum contre la violence armée: des discussions enrichissantes, clament la Ville et le SPVM

À l’issue de la première journée des travaux du Forum pour la lutte contre la violence, qui s’est déroulée à l’abri des regards, tant la Ville que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) estiment que les discussions ont été enrichissantes.

«C’était incroyable de voir tous ces gens réunis dans un même but, c’est-à-dire regarder des solutions au niveau de la violence chez nos jeunes», a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville.

Il indique que plus de 200 personnes, provenant du milieu communautaire, auraient pris part à la journée de discussions organisées par la Ville de Montréal et le SPVM.

«J’étais impressionné par le niveau d’engagement et des discussions. Ils étaient tous axés sur la recherche de solutions durables», a pour sa part clamé Vincent Richer, directeur adjoint au SPVM.

Selon ses dires, les discussions ont notamment porté sur la banalisation de la violence chez les jeunes ainsi que sur le rôle des réseaux sociaux sur le phénomène, de même que l’importance de l’encadrement des parents.

En matinée, jeudi, tant l’opposition que des intervenants du milieu des médias se sont plaints d’avoir été mis à l’écart, critiquant un «manque de transparence».

La liste des organismes communautaires invités n’a pas été rendue publique non plus, bien que certains aient pu être écartés.

«Malheureusement, on devait limiter le nombre de personnes, parce que sinon, on ne pouvait pas arriver à avoir des groupes de discussion et ressortir des constats de cette journée. On a dû faire des choix difficiles», a expliqué M. Richer, qui précise que le SPVM a favorisé des «partenaires» dans les secteurs plus touchés par la problématique.

Les discussions d’aujourd’hui constituaient un «travail préparatoire» pour la dernière partie du Forum, qui se déroulera le 31 mars prochain.

«Au 31, nous allons inviter le chef de l’opposition officielle, des ministres, ainsi que les médias. On est en préparation pour la formule, et pour ouvrir une portion au grand public», a expliqué M. Vaillancourt.

À ses yeux, cette intimité était nécessaire pour permettre le bon déroulement des échanges.

«Aujourd’hui, c’était une session de travail avec les organisations du terrain. On voulait s’assurer que les gens soient confortables d’échanger», a-t-il justifié.