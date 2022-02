Guerre en Ukraine: Girard craint pour l’inflation

L’incertitude provoquée par l’invasion russe en Ukraine contribuera à hausser l’inflation, regrette le gouvernement Legault, qui promet d’appuyer « à 100% » les sanctions économiques qui seront imposées par le Canada.

«Ce qui est arrivé cette nuit, [...] ce que Vladimir Poutine a fait, c’est absolument épouvantable», a commenté la ministre des Relations internationales, Nadine Girault.

«Il a déguisé une guerre en mission de paix, c’est carrément ce qu’il a fait», a-t-elle continué, en rappelant que le principe de souveraineté est une valeur fondamentale.

À l’instar de Mme Girault, le premier ministre François Legault a souligné que le Québec est «de tout cœur» avec le peuple ukrainien.

«On s’est réveillé avec des images horribles d’une nouvelle guerre en Europe ce matin. On espérait ne jamais revoir ça», a déploré le premier ministre, en début de journée. Dans une publication Facebook, M. Legault a promis que le Québec fera «sa part» pour accueillir des réfugiés en provenance de l’Ukraine.

«À 100%» derrière d’éventuelles sanctions

Mme Girault a signalé que le Québec appuiera «à 100 %» toute mesure prise par Ottawa en guise de riposte. «Il va y avoir des sanctions économiques», croit la ministre des Relations internationales.

«C’est certain que les développements, dans les dernières heures, sont préoccupants», a commenté pour sa part le ministre des Finances, Eric Girard.

«Étant donné que la Russie est un producteur important d’énergie, bien ça augmente les prix de l’énergie, ça augmente les prix de l’énergie, ça crée de l’inflation et ça pourrait ralentir l’économie mondiale», a prédit le ministre.

«Ce n’est pas des bonnes nouvelles», a réagi à son tour le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en s’empressant de rassurer les entreprises québécoises qui pourraient dépendre des relations commerciales avec la Russie ou l’Ukraine.

«On va être là. (...) On va les appuyer. On l’a fait dans le bois d’œuvre, on l’a fait dans tous les conflits», a-t-il martelé.

La Chine, un « élément-clé »

Il reste aussi à voir quelle sera la réaction de la Chine. Il s’agira d’un « élément-clé » pour la suite des choses, selon le député libéral et ex-ministre des Finances, Carlos Leitao. Selon lui, Eric Girard n’aura d’autre choix que de réécrire une partie du budget qu’il doit déposer dans un mois.

«Au minimum, je pense que, dans le prochain budget, il devrait y avoir une marge pour éventualité très, très imposante, (de) quelques milliards de dollars», a suggéré M. Leitao.

«Tout ça va nous amener dans une situation d'inflation (de) beaucoup plus que 5 %. Les banques centrales vont hausser les taux», prédit l’économiste.

Ce qu’ils ont dit

« Cette attaque russe en Ukraine est aussi une attaque frontale à toutes les démocraties. Nous sommes de tout cœur avec la communauté ukrainienne. Tout doit être fait pour cesser cette invasion. »

– Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« Une agression comme ça d'un pays souverain, d'un État démocratique, c'est inédit. C'est inédit pour ma génération, c'est inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et c'est extrêmement inquiétant puis c'est, bien sûr, inadmissible. »

– Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

« C'est un jour sombre pour la démocratie de l'Occident. (...) Une attaque, une invasion, en fait, du gouvernement de Vladimir Poutine envers une Ukraine souveraine qui craignait cette attaque. Le pire des scénarios s'est produit, avec des attaques jusque dans la capitale. »

– Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti québécois

