La Caisse se retire complètement de la Russie

On ne risque pas de retrouver des entreprises russes dans le portefeuille de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de sitôt. Le grand patron, Charles Emond, a confirmé son intention de se retirer complètement du pays de Vladimir Poutine.

• À lire aussi: Rendement de 13,5 % pour la Caisse de dépôt en 2021

• À lire aussi: [EN DIRECT] Guerre en Ukraine: suivez tous les développements de l'invasion russe

« Il n’y a pas d’intérêt à investir directement et à s’exposer aux stratégies par rapport à la Russie », a souligné M. Emond, en marge de la publication de leurs résultats annuels.

En décembre 2020, l’institution détenait notamment des participations dans le secteur énergétique russe (Gazprom, Rosneft) et dans le marché bancaire (Sberbank).

Étant donné que la Caisse était actionnaire avant l’imposition des sanctions par le Canada suivant l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Bas de laine avait pu les conserver dans son portefeuille.

Vente des entreprises russes

Mais tout récemment, la Caisse « a vendu toutes ses positions dans les entreprises sanctionnées », a confirmé M. Emond.

« On a décidé de vendre les titres sanctionnés, peu importe, c’est notre position comme institution, dans ce contexte-là, on continue de suivre cela de très près car la situation peut évoluer lors des prochaines semaines », a souligné M. Emond.

Mais ce dernier affirme qu’il est difficile de ne pas s’exposer à la Russie car plusieurs indices internationaux comprennent des entreprises russes. Il croit cependant qu’il est possible de se retirer complètement lors des prochaines semaines.

« On est très actif pour même corriger cette situation-là et extraire la Russie de ces composantes. Il y a des équipes mobilisées importantes pour régler cela en quelques semaines », a-t-il affirmé.

Une année 2022, très volatile

La guerre en Ukraine risque toutefois de compliquer la vie des gestionnaires de la Caisse lors de la prochaine année.

« On a une stratégie claire dans un monde incertain. On est sur des assises solides, mais une stratégie, aujourd’hui, il faut toujours que tu sois sur le bout des orteils pour t’ajuster à plusieurs environnements. Il y a une pandémie qui n’est pas finie et on se rajoute peut-être un conflit assez important en Europe », a souligné M. Emond en entrevue.

Hausse du prix du baril de pétrole, impact sur l’inflation, mouvements boursiers et volatilité, le contexte mondial inquiète également le ministre des Finances, Éric Girard.

« C’est certain que les développements, dans les dernières heures, sont préoccupants », a-t-il commenté.

« Étant donné que la Russie est un producteur important d’énergie, bien ça augmente les prix de l’énergie, ça augmente les prix de l’énergie, ça crée de l’inflation et ça pourrait ralentir l’économie mondiale », a prédit le ministre Girard.

-Avec Marc-André Gagnon.

À voir aussi