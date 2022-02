La deuxième saison de «La vie compliquée de Léa Olivier» s'installe sur Club illico

Avec la fin des classes et le besoin de changer d’air pour fuir sa vie amoureuse compliquée, Léa Olivier ira passer la saison chaude dans un camp d’été avec sa meilleure amie Marilou.

Cette saison estivale ne sera cependant pas de tout repos. De nouveaux visages feront leur apparition au cours du deuxième volet de la série, qui débarque sur Club illico jeudi, et viendront brouiller les cartes. Notamment le nouvel élève Olivier (Justin Simon), de qui s’entichera Maude (Émi Thériault).

Dans l’idée de le charmer, cette dernière convaincra sa bande d’aller au camp, au grand déplaisir de Léa (Laurence Deschênes), qui retrouvera la ville avant la fin de l’été.

Elle aura ainsi le temps de se rapprocher d’Alex (Karl-Antoine Suprice), avec qui la connexion est toujours aussi forte. L’envie de reprendre le fil de leur amour ne lui sera pas étrangère, mais l’arrivée surprise de Thomas (Thomas Delorme) dans l’équation compliquera encore une fois le projet. Déchirée, Léa devra faire des choix difficiles.

La nouvelle saison de «La vie compliquée de Léa Olivier», déclinée en 12 épisodes, abordera bien entendu l’amitié et l’amour, mais aussi l’identité, la séparation des parents et l’estime de soi.

Elle est basée sur les tomes 3, 4 et 5 de la série littéraire du même nom, au succès fracassant, de l’autrice Catherine Girard-Audet.

En 10 ans, sa franchise a vu naitre 24 romans traduits en 12 langues, 11 bandes dessinées et un roman graphique.

L’adaptation télévisuelle a elle aussi une fiche statistique impressionnante. Signée par Rachel Cardillo en collaboration avec Sébastien Bertrand et Marie-Frédérique Laberge-Milot, l’émission a généré, depuis ses premiers jours sur Club illico, plus de deux millions de commandes et a été doublée en français international pour être diffusée à travers la francophonie, notamment en Belgique, en France, en Suisse et au Luxembourg.,

La première saison a également été nommée dans la catégorie Meilleure nouvelle série jeunesse (adolescents) au gala américain Kidscreen 2020.

Coproduite par Encore télévision et SLALOM, en collaboration avec Québecor Contenu, la deuxième saison de «La vie compliquée de Léa Olivier» est disponible depuis ce jeudi sur Club illico.

