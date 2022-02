Le Canada condamne l’attaque de la Russie contre l’Ukraine

Le Canada condamne l’attaque «injustifiable» de la Russie contre l’Ukraine et annonce sa participation à une rencontre du G7 jeudi pour envisager d’autres sanctions contre Moscou.

«Le Canada condamne dans les termes les plus fermes qui soient l'attaque injustifiable de la Russie contre l'Ukraine», a indiqué le cabinet du premier ministre dans un communiqué, mercredi.

Ottawa estime que ces actions «non provoquées» sont une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, avant d’appeler Moscou à retirer du pays la totalité de ses forces militaires.

M. Trudeau avertit que les actions de la Russie auront de lourdes conséquences, alors que les Occidentaux s’apprêtent à engager des sanctions supplémentaires contre Moscou.

«[Jeudi], je participerai à une rencontre avec nos partenaires du G7, et nous continuerons de travailler rapidement et en étroite collaboration avec l'OTAN et nos alliés afin d'apporter une réponse collective à ces actes irresponsables et dangereux, notamment par l'imposition d'importantes sanctions qui s'ajouteront à celles que nous avons déjà annoncées», a indiqué M. Trudeau.

Devant cette escalade provoquée par Moscou, le Canada prendra d’autres mesures pour mettre fin à cette agression «injustifiée».

«Les actes révoltants de la Russie ne resteront pas impunis», a-t-il promis.