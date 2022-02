Le Japon va sanctionner la Russie dans les semi-conducteurs

En accord avec ses partenaires du G7, le Japon a annoncé vendredi des sanctions supplémentaires contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine, visant le secteur financier et l’exportation de composants électroniques vers la Russie.

«En plus des sanctions annoncées (mercredi), les (nouvelles) sanctions comprennent le gel des actifs et la suspension de la délivrance de visas à des personnes et organisations russes», a déclaré le premier ministre nippon Fumio Kishida lors d’une conférence de presse à Tokyo après une réunion en ligne des dirigeants des sept pays industrialisés du G7.

M. Kishida a annoncé d’autres sanctions «dans le secteur financier, comme le gel d’actifs visant des institutions financières russes», ainsi que des mesures «sur les exportations vers les organisations russes liées à l’armée» et sur des «biens à usage général comme les semi-conducteurs et les articles figurant sur une liste restreinte basée sur des accords internationaux».

Il n’a pas donné immédiatement d’autres précisions.

Le premier ministre japonais a exhorté la Russie à «retirer immédiatement ses troupes» d’Ukraine et «à se conformer au droit international».

Quelques heures plus tôt, le président américain Joe Biden avait annoncé sur Twitter que les dirigeants du G7, lors de leur réunion virtuelle jeudi, s’étaient mis d’accord pour infliger des sanctions «dévastatrices» à la Russie, en réponse à l’attaque de l’Ukraine.

Dès jeudi, M. Kishida avait fermement condamné «l’invasion russe» qui «secoue les fondations de l’ordre international» et précisé que Tokyo allait «coordonner ses efforts avec ceux de la communauté internationale dont les États-Unis», auxquels le Japon est étroitement allié.