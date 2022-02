Les Québécois contre un dédommagement pour les pétrolières

S’il n’en tenait qu’à la majorité des Québécois, les sociétés pétrolières et gazières ne recevraient pas un cent en dédommagement en cas d'interdiction des projets de recherche d’hydrocarbure au Québec.

C’est à tout le moins ce que démontre un sondage Léger réalisé pour le compte d’organismes environnementaux qui a été dévoilé jeudi à l’occasion de la dernière journée de consultations sur le projet de loi 21, qui vise à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures en sol québécois.

De prime abord, 52 % des Québécois ont soutenu être d’accord avec l’objectif de la loi, contre 25 % des Québécois qui appuient cette industrie.

Par contre, le montant de 100 millions $ évoqué par la Coalition avenir Québec afin de dédommager les entreprises lésées par la nouvelle loi, si elle est adoptée, est plus difficile à digérer pour 54 % des Québécois qui le jugent trop élevé.

Autrement, 19 % de répondants appuient ce montant, tandis que 4 % proposent de l’augmenter encore plus.

Par ailleurs, 70 % des Québécois estiment que les entreprises doivent assumer les coûts des dégâts environnementaux causés par leur industrie, contre 4 % des répondants qui proposent de laisser le gouvernement s’occuper de cette facture.

«La population québécoise ne pourrait pas être plus claire : bien qu’elle appuie l’interdiction des forages pétroliers et gaziers, elle n’est pas prête à donner 100 millions de dollars en indemnisations aux compagnies, et surtout pas pour nettoyer les dégâts que l’industrie a laissés derrière elle», a commenté Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, par voie de communiqué.