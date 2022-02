Match des étoiles de la LAH : la troisième fois sera-t-elle la bonne pour Laval?

La ville de Laval, qui a vu son match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) annulé à deux reprises déjà, espère que l’événement aura bel et bien lieu l’année prochaine, le Rocket ayant confirmé jeudi sa présentation les 5 et 6 février 2023.

La pandémie a contraint les organisateurs à renoncer au projet en 2021 et cet hiver ; or, les partisans locaux pourront voir à l’œuvre les meilleurs hockeyeurs de la ligue les 5 et 6 février, soit dans un peu moins d’un an. La première journée sera consacrée au traditionnel concours d’habiletés, tandis que le tournoi des étoiles se déroulera le lendemain. Il s’agira de la première classique de la LAH tenue au Québec.

D’autres activités comme le gala d’intronisation du Temple de la renommée de la LAH, fixé au 6 février, sont à l’horaire.

