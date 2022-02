«On assiste au délire de Poutine le despote», dit Régine Laurent

Régine Laurent se soucie de l’invasion en Ukraine, surtout de l’impact sur la population du pays.

«Quand le métro te sert d’abris, tu dois te demander sur qui tu peux compter.»

Mme Laurent croit «qu’il y a quelque chose à faire pour aller chercher ce corridor humanitaire» que Zelensky a précédemment demandé.

«Un corridor humanitaire, c’est juste d’être capable d’évacuer les gens qui sont blessés pour les soigner et ne pas les laisser mourir au bout de leur sang dans des souffrances atroces», dit-elle.

Il s’agirait aussi de la possibilité de livrer du matériel médical et des médicaments à la population dans le besoin.

«Je lance cet appel de tout cœur pour ce corridor humanitaire», dit Régine Laurent, même si elle explique que le tout peut-être un véritable défi.

«Malheureusement, Poutine va être capable de bien vivre avec le fait que lui, il passera à l’histoire comme étant le plus cruel, le plus féroce, le plus barbare de notre 21e siècle.»

