Pandémie : pourquoi presser le pas autant ?

Dès lundi prochain, le port du masque en continu au travail ne sera plus obligatoire. Pendant que la COVID-19 continue de circuler, avouons que cette décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est étonnante.

En plus du vaccin, le masque demeure pourtant la mesure la plus efficace contre la propagation du virus. Pourquoi presser le pas autant ? La fatigue pandémique étant ce qu’elle est, on dirait presque une ordonnance du fameux Dr Sondage.

Ce qui chicote aussi, ce sont les conditions selon lesquelles le masque ne sera plus obligatoire. Soit lorsqu’une distance de 2 mètres est maintenue entre les personnes ou si elles sont séparées par une barrière physique, genre plexiglas.

Après deux ans de pandémie, la science a pourtant établi que le mode dominant de transmission de la COVID-19 est par aérosols. Dans les endroits mal ou peu ventilés, ils peuvent rester suspendus dans l’air.

Et le Dr Principe De-Précaution ?

Résultat : dans de tels lieux, ni la distance de 2 mètres ni les plexiglas n’offrent une protection comparable à celle du masque. D’autant que les plexiglas couvrent presque toujours une surface partielle de l’espace entre le plafond, le plancher et les côtés.

Cela dit, à l’aube d’une troisième année de pandémie, la fatigue est réelle. Nous la ressentons tous profondément. La fatigue est cependant fort mauvaise conseillère.

Comme le rappelait hier la Dre Mylène Drouin, directrice de santé publique de Montréal : « Le masque demeure une mesure barrière très efficace dans le contexte où le virus circule de manière soutenue. [...] On a encore des gains à le maintenir au moins pour quelques semaines encore. »

Or, le 28 février, ce n’est pas dans « quelques semaines ». C’est dans quatre jours. En même temps, à peine la moitié des Québécois admissibles à une troisième dose de vaccin l’ont reçue. Un autre 9 % n’ont toujours pas eu de première dose.

Le Dr Sondage sera sûrement très content de voir un allègement aussi rapide du port du masque au travail. Mais dans le contexte qu’est le nôtre, le Dr Principe De-Précaution risque de l’être passablement moins.