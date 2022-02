Profits et revenus en hausse pour Québecor

Le groupe Québecor a vu ses revenus annuels augmenter de 236,6 millions $ pour s’établir à 4,55 milliards $, en hausse de 5,5 % par rapport à l’exercice 2020.

Le géant québécois, notamment propriétaire du Groupe TVA, a fait part d’un recul du bénéfice net attribuable aux actionnaires qui est passé 607,2 millions $ en 2020, ou 2,41 $ par action de base, à 578,4 millions $ (2,38 $ par action de base) pour l’exercice 2021. Pour les trois derniers mois de l’exercice clos le 31 décembre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires a toutefois légèrement augmenté, passant de 159,8 millions $ l’an dernier pour la même période à 160,5 millions $.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, le secteur des télécommunications a enregistré une croissance de 3,1 % des revenus par rapport à l’an dernier, soit 112,4 millions $.

Les revenus de la filiale Vidéotron ont aussi progressé durant le dernier exercice précédent avec 73,2 millions $ (8 %) en services mobiles, 70 millions % (6,2 %) en accès internet et 52,3 millions $ (34,5 %) en équipements filaires.

«Dans un contexte de concurrence continue et particulièrement intense dans l'industrie des télécommunications au Québec, nous avons été en mesure d'enregistrer des hausses de 5,5 % des revenus, de 1,1 % du BAIIA ajusté et de 5,3 % des flux de trésorerie d'exploitation ajustés. Nous avons gardé le cap sur une saine gestion de nos activités, de notre bilan et de nos investissements», s’est réjoui Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L’entreprise a fait part de l’acquisition par Vidéotron, en décembre dernier, de 294 blocs de spectre de fréquences 5G à l'échelle du pays représentant un investissement de 830 millions $.

«Fort de ces fréquences et avec la mise en place de modalités favorables assurant la viabilité économique des exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV), à la suite de la décision du CRTC les mandatant, Vidéotron serait le meilleur joueur indépendant pour favoriser l'émergence d'une réelle concurrence à travers le Canada», a plaidé M. Péladeau.

