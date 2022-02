Rendement de 13,5 % pour la Caisse de dépôt en 2021

La Caisse de dépôt et placement du Québec a affiché un rendement de 13,5 % en 2021, nettement supérieur à celui de 10,7 % enregistré par son portefeuille de référence.

Les placements privés de la Caisse, des investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, ont tiré les résultats vers le haut avec une performance «exceptionnelle» de 39,2 %, contre 32,1 % pour l’indice, s’est félicitée l’institution.

«En 2021, tous les portefeuilles ont livré la marchandise, produisant près de 49 milliards $ de résultats de placement», a déclaré le PDG de la Caisse, Charles Emond, dans un communiqué.

Sur cinq ans, le rendement de la Caisse atteint 8,9 %, contre 8,6 % pour le portefeuille de référence.

«Nous faisons face à des facteurs qui complexifient substantiellement l’environnement d’affaires en 2022, comme les déséquilibres provoqués par la pandémie, la montée des taux d’intérêt et la poussée de l’inflation», a poursuivi M. Emond, sans toutefois mentionner l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Près de 420 milliards $ d’actifs

Au 31 décembre, l’actif net de la Caisse s’élevait à 419,8 milliards $, contre 389,8 milliards $ six mois plus tôt.

Au Québec, la Caisse détenait pour 78 milliards $ de placements, dont 60 milliards $ dans le secteur privé, contre 68 milliards $ à la fin de 2020.

Les placements boursiers de l’institution ont généré un rendement de 16,2 % en 2021, légèrement supérieur à celui de 16,1 % affiché par l’indice.

En revenu fixe (prêts et obligations), la Caisse a enregistré un rendement de -0,6 %, lequel est tout de même meilleur que celui de -1,2 % de l’indice.

L’immobilier prend du mieux

En immobilier, le rendement de 12,4 % obtenu par la Caisse est deux fois plus élevé que celui de l’indice (6,1 %).

«Cette performance s’explique par les changements stratégiques amorcés il y a deux ans, [...] soit une augmentation des investissements dans des secteurs porteurs comme la logistique, le résidentiel et les sciences de la vie, et une diminution de l’exposition du portefeuille aux centres commerciaux et aux bureaux traditionnels», a expliqué la Caisse.

En infrastructures, la Caisse a présenté un rendement de 14,5 %, contre 11,4 % pour l’indice.

Pour ce qui est des placements privés, ils constituent désormais la troisième catégorie d’actifs en importance à la Caisse, derrière les placements boursiers et le crédit.

Le rendement de 39,2 % de l’institution dans ce secteur «est attribuable au bon positionnement dans les secteurs des technologies, de la finance, de la santé et de la consommation», a précisé la Caisse.