Sur le chemin d’une entente à l’amiable

La médiation familiale est une voie alternative au recours à la justice dans le règlement de conflits comme les ruptures, séparations et divorces. Elle prend en compte de manière très concrète les besoins de chacun en vue d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille. Ce temps d’écoute, d’échanges et de négociation avec une médiatrice ou un médiateur, une personne neutre, est un processus structuré, confidentiel et surtout accessible.