Ukraine : explosions entendues dans le centre de Kiev

Deux fortes explosions ont retenti à l’aube vendredi dans le centre de Kiev, au lendemain du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a constaté une journaliste de l’AFP.

La progression des forces russes fait redouter un assaut et la multiplication d’attaques ciblées sur la capitale et sur des installations stratégiques et gouvernementales.

La veille, l’aéroport militaire d’Antonov à Gostomel, aux portes de Kiev, a été la cible d’une attaque de forces aéroportées russes arrivées en hélicoptères et qui ont affronté des unités de l’armée ukrainienne.

L’aéroport de Gostomel se trouve immédiatement à la limite nord de Kiev, et les combats qui s’y déroulent étaient les plus proches de la capitale au premier jour de l’attaque russe.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président Volodymyr Zelensky a par ailleurs mis en garde sur la présence de «groupes de saboteurs» russes dans la ville et appelé les habitants à la vigilance et au respect du couvre-feu désormais en vigueur.