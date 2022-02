Un Forum sur la violence armée sans opposition, ni médias

Alors que débutent les travaux du Forum pour la lutte contre la violence armée, l’opposition et le milieu des médias s’indignent que l’événement se déroule à huis clos, loin des regards et des critiques, dans un manque de transparence.

Lundi, la Ville et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avaient annoncé la tenue de l’événement, indiquant avoir envoyé plus d’une centaine d’invitations à des intervenants du milieu communautaire. Aucun échéancier n’a toutefois été établi pour la fin des travaux.

«Cette administration fait de la relation publique pure et dure, avec un show de boucane», s’est indigné Abdelhaq Sari. Vice-président de la Commission de la sécurité publique à la Ville, il est également porte-parole de l’opposition en la matière.

Il dénonce un système d’invitations opaques, où les élus de l’opposition ne sont pas invités, bien que ceux-ci représentent certains des secteurs les plus touchés par la problématique de violence armée, notamment Montréal-Nord, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies.

Selon ses dires, plusieurs organismes souhaitant participer n’ont pas reçu d’invitations non plus. Il en est de même des parents des jeunes tués lors des derniers mois.

«Je me demande qui est invité, et sur quelles bases? C’est quoi les critères qui ont été établis pour décider qui y aurait accès», s’est interrogé Abdelhaq Sari.

La liste des intervenants n’a pas été rendue publique par la Ville ou le SPVM.

«Il s’agit d’un manque de transparence total de l’administration, qui parlait au début d’avoir un forum inclusif. Quand on dit inclusif, c’est avec la participation du plus grand nombre d’acteurs possibles», a-t-il lancé, exaspéré. Il y voit une façon de «gagner du temps», dénonçant un manque d’actions concrètes.

Les médias exclus

Du côté de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), bien que l’on comprenne que certaines personnes puissent avoir des craintes de s’exprimer publiquement, on rappelle que des mécanismes existent afin de protéger l’anonymat, lorsque les circonstances le justifient.

«Il y a toujours des moyens de s’arranger, alors que là, en fermant la porte aux journalistes, ça enlève le caractère public, et ça peut créer des doutes auprès de la population et alimenter le cynisme», a indiqué Michaël Nguyen, président de la FPJQ, ajoutant que la transparence est «toujours importante».

Il estime que la Ville devrait changer de positions, en mettant, s’il le faut, certaines balises pour «conjuguer les craintes de certaines personnes avec le droit du public de savoir ce qui se passe».

À l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), on dénonce également un «manque de transparence».

«Pourquoi nous l’annoncer? La ville aurait pu tenir ça de façon privée. Là, on l’annonce, mais c’est super opaque, ce qui est un non-sens», a dénoncé Gabrielle Brassard-Lecours, présidente de l’AJIQ.

Comme M. Nguyen, elle comprend que certains organismes communautaires préfèrent rester anonymes, pour éviter de briser la confiance qu’ils entretiennent avec leur clientèle, mais croit qu’un arrangement aurait été possible.

«Les journalistes, on n’est pas con! On est capable de garder certaines informations confidentielles s’il le faut. On a une sensibilité à ça. Mais il faut qu’on soit là pour témoigner de ce qui se passe», a-t-elle ajouté.

Elle indique à cet effet qu’il ne sera pas possible pour les journalistes de comprendre les raisonnements qui mèneront aux conclusions du forum, s’ils n’y ont pas accès.

À la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif, a expliqué que les trois journées du Forum permettront d’inviter différents types d’intervenants, dans des circonstances différentes.

«Tout le monde a le droit de parole, et ça va continuer après. Nos discussions continuent avec la communauté, et en amont aussi ont le fait», a-t-il expliqué mercredi, au cours d’une mêlée de presse.

Sous l’œil du SPVM

Bien que le manque de transparence lui est aussi problématique, Ted Rutland, professeur à l’Université Concordia et spécialisé sur les questions de maintien de l’ordre, pointe également le rôle que joue le SPVM dans l’organisation de l’événement, estimant que le service de police «n’est pas le meilleur acteur pour promouvoir une perspective plus large».

«Le SPVM l’a rendu très clair. Leur but, c’est d’assurer que les groupes communautaires partagent leurs infos avec la police», a-t-il observé.

Or, selon lui, un tel partage d’information pourrait nuire au lien de confiance qu’ils entretiennent avec leur clientèle.

«Pour des groupes qui font un bon travail de prévention, c’est nécessaire qu’ils soient vus comme étant indépendants de la police. C’est ce qui fera que les gens vont partager des informations avec eux», a-t-il expliqué.

La présence de la Ville pour chapeau l’événement ferait aussi en sorte, selon lui, que des organismes se sentent obliger de participer, par crainte de perdre le financement qu’ils reçoivent. «La Ville utilise ses ressources pour aider la police dans sa démarche. Cette invitation n’est pas neutre», a-t-il analysé.