Un rendez-vous avec le tombeur de Novak Djokovic pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov a vaincu le Lituanien Ricardas Berankis en deux manches de 7-6 (4) et 6-3, jeudi, en quart de finale du tournoi de Dubaï.

Le vainqueur a ainsi accédé au carré d’as où il se mesurera au Tchèque Jiri Vesely, 123e joueur mondial. Issu des qualifications, celui-ci a surpris le Serbe Novak Djokovic plus tôt en journée.

«C’est un sentiment incroyable, de dire Vesely, dont les propos ont été repris par le site de l’ATP après le duel. Je n’aurais jamais cru que j’aurais une chance de battre Novak. C’est l’un des meilleurs de tous les temps. Après ce que j’ai vécu lors des 12 derniers mois, c’est incroyable. J’ai tellement d’émotions qui m’envahissent présentement, c’est dur à décrire. C’est un sentiment exceptionnel.»

Sixième tête de série de la compétition et détenteur du 14e rang de l’ATP, Shapovalov a claqué les 14 as de son affrontement ayant duré 91 minutes. Il a réalisé deux bris en trois occasions aux dépens de la 99e raquette du circuit professionnel et n’a pas eu à sauver son service une seule fois. L’Ontarien a remporté 85 % des points quand il avait les premières balles en main.

L’athlète de l’unifolié est en quête de son deuxième titre en carrière à l’ATP. Il avait été sacré champion à Stockholm, en 2019. Il tentera aussi de surpasser son résultat de 2021 obtenu à Dubaï, où il avait été éliminé par Lloyd Harris lors des demi-finales.

Il s’agira du premier affrontement en carrière entre «Shapo» et Vesely.

Un nouveau numéro 1 mondial

La défaite de 6-4 et 7-6 (4) subie aux mains de Vesely signifie que Djokovic perdra son titre de numéro 1 mondial lors de la mise à jour du classement, lundi prochain. Le Serbe détenait cette position depuis février 2020.

C’est le Russe Daniil Medvedev qui lui ravira le titre de première raquette mondiale. Il s’agira du troisième joueur de cette nationalité à occuper le premier rang du classement, après Yevgeny Kafelnikov, en 1999, et Marat Safin, en 2000 et 2001.

C’est aussi la première fois depuis février 2004 que le premier échelon ne sera pas occupé par l’un des membres du «Big Four», qui comprend Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray.

«C’est bien pour le tennis d’avoir quelqu’un de nouveau en première place, a ajouté Vesely. Novak est un vrai champion, il a été numéro 1 pendant 361 semaines, mais le tennis a besoin d’un nouveau numéro 1 et il y a une nouvelle génération qui s’en vient et je crois que c’est bien ainsi.»