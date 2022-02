Voyage à travers les astres avec le Cirque Éloize

Dans un voyage mystique, où le ciel se raconte à travers ses étoiles, le Cirque Éloize a présenté en grande première mercredi soir son nouveau spectacle Céleste.

Présenté dans une salle à la capacité réduite au Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal, Céleste est l’aboutissement d’un projet hautement symbolique pour la culture et l’hôtellerie, deux secteurs durement touchés par la crise pandémique.

Bercée par la musique rythmique et le théâtre acrobatique, la soirée, qui célèbre le monde mythique et mystérieux des étoiles, s’est ouverte avec une danse, avant de faire place à la roue Cyr de notre guide spirituel pour la soirée, Matthew Richardson, qu’on a pu voir dans la 14e saison d’America’s Got Talent.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

«La nuit est pleine de secrets, mais dans le noir, tout est possible», a-t-il dit d’entrée de jeu au public attentif. Ses interventions entre les numéros sont généralement drôles et nourrissent l’atmosphère spirituelle et céleste. Il est vêtu tantôt d'une nuisette, tantôt d'une robe de chambre.

La chanteuse jazz Coral Egan, qui a accompagné les artistes tout au long de la soirée, a offert une prestation solo chaleureuse et envoûtante au début du spectacle. Dans une somptueuse robe scintillante, elle a interprété un medley de chansons dans lequel a raisonné Fly me to the moon, popularisée par Frank Sinatra.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

La chanteuse est remontée seule sur scène, un peu plus tard, au retour de l’entracte.

Dans une ambiance théâtrale, la soirée cabaret du cirque Éloize a présenté des numéros de jonglerie, de monocycle, de break dance et de hula-hoops, magnifiquement exécutés par les artistes aux capacités physiques impressionnantes, dans des costumes aux allures Solarpunk.

La soirée s’est conclue par un saisissant numéro de patin.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

D’une durée de 90 minutes, le spectacle a été présenté dans une configuration de 225 places, soit moins de 50 % de la capacité totale de la salle, et dans le respect des normes en vigueur.

Ivanhoé Cambridge et Tourisme Montréal ont participé à la mise sur pied de Céleste. Le spectacle est présenté au Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal tous les jeudis, vendredis et samedis. Billets en vente au cabaretceleste.com.

