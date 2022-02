Accessoires de cuisine: des gaufres toujours des gaufres !

Qu’elles soient sucrées, garnies de sirop d’érable, de fruits et de crème fouettée, ou plutôt salées, surmontées d’un œuf mollet, de champignons et d’une sauce hollandaise, les gaufres s’invitent à l’heure du brunch et du déjeuner.

Huit à la fois

Photo courtoisie, Walmart

Inutile d’encombrer les armoires de la cuisine avec un petit électroménager supplémentaire pour préparer des gaufres maison. Il suffit de se procurer ces moules en silicone Lékué permettant d’en concocter huit à la fois, au four. Après la cuisson, les gaufres se démoulent aisément, sans étape de graissage préalable.

► walmart.ca (en ligne seulement) > 14,63 $

Des fleurs et des cœurs

Photo courtoisie, Canadian Tire

Assis devant une assiette de gaufres concoctées avec cet appareil signé MASTER Chef, certains gourmands y verront une fleur, alors que d’autres craqueront pour les cœurs. Voilà donc un atout pour des déjeuners romantiques réussis ! À l’occasion d’un festin familial, n’hésitez pas à éparpiller des pétales de gaufre dans les assiettes. Ce petit four se nettoie facilement, est doté de plaques à revêtement antiadhésif et offre une température fixe.

► canadiantire.ca > 59,99 $

Le mini modèle

Photo courtoisie, Canadian Tire

Avec ses deux surfaces de cuisson antiadhésives de quatre pouces, ce mini-gaufrier Rise by Dash peut se tailler une place dans toutes les cuisines, même dans les petites chambres d’étudiants. Il suffit de le brancher, puis d’y verser la pâte à gaufre qui cuira en quelques minutes pour régaler une personne à la fois. Il est aussi parfait pour une petite fringale à toute heure de la journée !

► canadiantire.ca > 19,99 $

Versement facile

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Incliné pour répartir uniformément la pâte, cet appareil Kalorik rend simplissime la préparation de gaufres bien rondes. Sa tasse à mesurer permet de verser la juste quantité de pâte dans le bec et ses cinq niveaux de brunissement s’assurent de combler les goûts de tous les membres de la famille. Ils n’auront ensuite qu’à personnaliser leurs garnitures.

► arescuisine.com > 69,99 $

On le traîne partout !

Photo courtoisie, Ricardo

Ce gaufrier RICARDO est à la fois compact, léger, puis facile à entretenir et à transporter. Entre ses deux surfaces antiadhésives qui chauffent uniformément et libèrent les gaufres proprement, il est possible de faire cuire quatre gaufres bien dorées à la fois. Le cadran de chaleur assure un contrôle de la température, ses pieds antidérapants offrent une stabilité et sa poignée reste froide au toucher.

► boutique.ricardocuisine.com > 89,99 $