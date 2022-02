Une conductrice de 23 ans accusée d’avoir blessé deux amies

Une jeune conductrice qui a causé une violente collision en roulant à contresens sur une autoroute à Montréal après une soirée arrosée fait face à la justice pour avoir gravement blessé deux de ses amies.

Élodie Bouffard, une courtière immobilière de Québec, fait face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies et conduite dangereuse causant des lésions en lien avec une violente collision survenue il y a six mois à Montréal.

« C’est rassurant de savoir qu’elle fait maintenant face à la justice, parce que jusqu’ici, elle vivait sa vie comme si de rien n’était et pas nous », a déploré Christina Tremblay, 23 ans, qui prenait place dans la voiture conduite par l’accusée au moment du drame.

Leur week-end festif entre amies dans la métropole a pris une tournure dramatique dans la nuit du 29 août 2021. Vers 4 h 30, l’accusée se serait engagée sur l’autoroute 40 à contresens, avant d’emboutir deux autres véhicules, qui n’ont pu éviter l’impact.

Photo courtoisie

Ses deux amies, assises sur la banquette arrière, ont frôlé la mort. Mme Tremblay et Jessica Chouinard ont été dans le coma et ont dû subir de nombreuses chirurgies.

Conductrice désignée

Élodie Bouffard avait été arrêtée sur les lieux de l’accident l’été dernier, avant d’être relâchée pour la durée de l’enquête. Elle a finalement été formellement accusée la semaine dernière et a comparu mardi au palais de justice de Montréal.

La jeune femme de 23 ans s’est vu imposer une condition l’empêchant de conduire pour toute la durée des procédures, sauf dans le cadre de son travail de courtière immobilière.

Le soir du drame, les trois amies, toutes originaires de Québec, avaient passé la soirée dans un restaurant du Vieux-Port de Montréal. Élodie Bouffard s’était offerte pour être la conductrice désignée, explique Christina Tremblay.

Son amie Jessica et elle ne se sont ainsi pas méfiées lorsqu’est venu le temps de partir.

« Moi je voulais prendre un taxi, mais elle a dit qu’elle était OK pour conduire. On lui faisait confiance », lance Mme Tremblay, qui a passé plus de trois semaines aux soins intensifs après l’accident.

De lourdes séquelles

Elle a subi un traumatisme crânien sévère, a eu des vertèbres et des côtes cassées, un poumon perforé, la vessie éclatée, le bassin cassé et un genou brisé. Sa réadaptation se poursuit et elle doit apprendre à vivre avec les nombreuses cicatrices laissées sur son corps.

Photo courtoisie

Son amie Jessica Chouinard a pour sa part été plongée dans le coma pendant près d’un mois à la suite de la collision. La jeune femme de 20 ans a frôlé la mort.

Elle en a maintenant pour encore au moins deux ans de réadaptation à temps plein pour reprendre sa vie normale. Elle doit notamment réapprendre à marcher et à exercer des tâches quotidiennes, comme se laver, a-t-elle raconté au Journal le mois dernier.

– Avec la collaboration de Laurent Lavoie

