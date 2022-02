Air Canada et la francophonie...

Les Rendez-vous de la Francophonie auront lieu du 1er au 31 mars.

Cette année, les porte-parole sont la chanteuse autochtone Elisapie Isaac et l’humoriste « franco-marocain éduqué au Québec » Neev.

Mais savez-vous qui est le commanditaire « platine » de ces Rendez-vous ? C’est la compagnie Air Canada !

C’est quand même ironique que la compagnie qui a fait les manchettes en 2021, à cause de son PDG qui ne parlait pas du tout français, soit associée à une célébration du fait français.

PARLER DES DEUX CÔTÉS DE LA BOUCHE

« Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font partie des manifestations culturelles entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions partout au Canada. »

Sur le site des RVF, on trouve des concours organisés par Air Canada et des publicités des principaux commanditaires.

La pub d’Air Canada va comme suit : « Célébrons tous ensemble la francophonie. Air Canada est l’une des plus grandes entreprises privées bilingues au pays. Nos employés sont fiers de servir les clients dans la langue de leur choix ici, et ailleurs dans le monde. Célébrons ensemble l’édition 2022 des Rendez-vous de la Francophonie ».

Je vous rappellerai quand même qu’en novembre 2021, le PDG de la compagnie, Michael Rousseau, s’était obstiné à donner un discours uniquement en anglais devant la Chambre de commerce de Montréal. On apprenait ensuite qu’il ne connaissait pas le français bien qu’il vécût au Québec depuis 14 ans. Puis, lors d’un point de presse, il a répondu à mon collègue Pierre-Olivier Zappa : « J’ai toujours pu vivre à Montréal sans parler français ».

Plus de deux mille plaintes ont été déposées au Commissariat aux langues officielles, à cause du discours en anglais seulement de monsieur Rousseau. Et c’est sans compter les nombreux rapports et plaintes au fil des ans contre le transporteur aérien et de son problème récurrent avec l’absence de français.

DE KESSÉ ?

Monsieur Rousseau apprend maintenant le français. Mais pour pratiquer la langue de Molière, je ne lui recommanderais peut-être pas de se rendre sur le site de ces Rendez-vous de la Francophonie, dont les deux commanditaires principaux sont le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.

Plusieurs textes ont été écrits par une jeune blogueuse, que je ne nommerai pas, par charité chrétienne, qui ne semble pas très à l’aise avec la langue de Molière.

Quand elle parle d’une programmation spéciale de l’ONF sur le thème des traditions, elle écrit : « En ayant des réalisations qui remontent aux années 40 pour arriver jusqu’à aujourd’hui, on peut sans surprise penser à l’innovation dans les techniques ».

Il disait quoi encore, Nicolas Boileau ? « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément ».

Ses textes sont parsemés de fautes, comme : « Elle a appris cette recette de sa mère qui l’avait appris (sic) de sa grand-mère » ou « Les traditions ont également évoluées (sic) au fil des années en s’adaptant à la modernité ».

Dès le 1er mars, « le Portail linguistique du Canada et Postes Canada vous invitent à participer à deux défis d’orthographe ».

Peut-être qu’ils devraient commencer par corriger les fautes sur le site des Rendez-vous de la Francophonie avant de lancer des « défis d’orthographe »...