CDPQ: les assemblées d’actionnaires in english only «c’est inacceptable»

Si certains ont trouvé que la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) avait été timide sur la question du français, son patron a voulu rectifier le tir.

« Pour nous, le respect du français, c’est un principe incontournable », a souligné Charles Emond.

Michael Rousseau, grand patron d’Air Canada

Il y a quelques mois, ce dernier avait souligné avoir ressenti « comme de la provocation » des propos du dirigeant Michael Rousseau à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La Caisse de dépôt et placement du Québec n’avait toutefois pas voulu commenter la situation à SNC-Lavalin, dont elle est actionnaire, et qui a elle aussi un patron unilingue anglais, Ian L. Edwards.

« Toutes les sociétés québécoises, on le fait, on leur parle en privé, on a des rencontres prévues lors des prochaines semaines, car c’est la saison des assemblées générales », a indiqué M. Emond sans toutefois nommer les sociétés visées.

« Pour nous, une société basée au Québec, si elle fait une assemblée uniquement en anglais, c’est inacceptable », a-t-il tonné, comme un avertissement.

Mais avare de commentaires

Le dirigeant n’a pas voulu commenter la décision de Québec de donner encore plus de mordant à son projet de loi 96 concernant la langue parlée par les dirigeants au Québec.

« Ce n’est pas à nous de nous substituer au législateur ou au gouvernement », a-t-il signifié.