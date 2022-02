Après la mise en bouche qu’a été le huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, le CF Montréal se prépare à amorcer sa saison en Major League Soccer (MLS).

Dimanche, le Bleu-Blanc-Noir retrouvera l’équipe qui l’avait officiellement éliminé de la course aux éliminatoires l’an dernier, l’Orlando City SC. Le onze montréalais poursuivra en parallèle son parcours en compétition intercontinentale en se mesurant au club mexicain Cruz Azul les 9 et 16 mars.

«C’est une longue saison, un marathon, a avoué l’entraîneur-chef Wilfried Nancy en conférence de presse, vendredi. C’est très important que les joueurs comprennent qu’en Ligue des champions, ce sont de courts moments où nous devons bien faire. Nous avons très bien joué il y a deux jours [...] et il faudra répéter ce genre de performance.»

«Mais, les joueurs le savent, la saison MLS est très longue, alors nous gagnerons des matchs, nous en perdrons, mais ils devront être résilients», a-t-il ajouté.

L’Orlando City SC montrera un profil différent en 2022. Nani, le visage de l’organisation ces trois dernières années, a quitté le club durant la saison morte. Nancy s’attend ainsi à voir des «Lions» plus rapides et avec plus de mordant.

«Avec tout le respect que j’ai pour Nani, c’est un très bon joueur techniquement, mais maintenant ils vont avoir un peu plus de vitesse et de défense aussi. Ils vont être plus agressifs», croit le pilote du CF Montréal.

L’équipe sera toutefois en territoire connu à Orlando puisqu’elle a complété son camp d’entraînement en Floride il y a deux semaines. Nancy s’attend à un match difficile, d’autant plus qu’il sera disputé tôt, à 13 h.