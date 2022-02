Congrès ukrainien canadien: le monde libre doit se placer aux côtés de l’Ukraine

Le Congrès ukrainien canadien (CUC) a lancé un appel aux pays occidentaux, dont le Canada, pour se tenir aux côtés de l’Ukraine face à l’«attaque barbare et vicieuse» de la Russie.

«La guerre féroce et non provoquée que la Russie a déclenchée contre l’Ukraine est un mal jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale», a déclaré vendredi par communiqué Alexandra Chyczij, présidente nationale de l’UCC.

«Les ressources du monde libre doivent être mobilisées pour défendre la liberté de l’Ukraine. Si Poutine réussit son assaut contre l’Ukraine, la lumière de la liberté en Europe pourrait s’éteindre pour une génération», a-t-elle insisté.

Si plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, ont annoncé de nouvelles sanctions économiques sévères contre le pays de Vladimir Poutine, l’UCC a demandé de l’aide supplémentaire aux alliés.

La livraison de systèmes de défense antiaériens, antiroquettes et navals, la déclaration d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, la mise en œuvre d’un embargo commercial complet sur la Russie ainsi que le retrait de la Russie du système international de paiement SWIFT font partie des multiples demandes de l’organisation.

«La communauté ukrainienne canadienne exprime sa profonde admiration pour les hommes et les femmes courageux des forces armées ukrainiennes qui défendent aujourd’hui l’Ukraine contre un ennemi russe lâche et criminel qui cible délibérément les civils, commet des crimes de guerre et cherche à détruire le peuple ukrainien», a ajouté l’UCC.

